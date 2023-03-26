Путин: Запад начинает строить новую ось наподобие той, что создавали фашистские режимы

Западные страны начинают строить новую ось наподобие той, что была в фашистской Германии и милитаристской Японии. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу "Россия 24".

"А что делают Соединённые Штаты? Они создают всё новые союзы. И это даёт основания западным аналитикам, политологам говорить о том, что Запад строит новые оси. <...> Сами западные аналитики, не мы, они говорят о том, что Запад начинает строить новую ось наподобие той, что была создана ещё в 1930-е годы фашистскими режимами в Германии, и Италии, и милитаристской Японии", — заявил глава государства.