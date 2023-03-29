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29 марта, 05:43

Зеленский захотел встретиться с Си Цзиньпином на Украине

Зеленский заявил о готовности встретиться с председателем Китая Си Цзиньпином на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином.

"Мы готовы видеть его здесь. Я хочу поговорить с ним", — сказал Зеленский в беседе с AP.

Он добавил, что в течение прошлого года не имел каких-либо контактов с китайским лидером.

Кирби заявил, что телефонные переговоры Байдена и Си Цзиньпина пока не запланированы

Кирби заявил, что телефонные переговоры Байдена и Си Цзиньпина пока не запланированы

Ранее Зеленский уже заявлял, что готов к разговору с Си Цзиньпином, но не получал такого предложения. В свою очередь советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк сообщил, что планируется телефонный разговор лидеров двух стран, но в его организации имеются определённые сложности, возникшие, по заявлению Киева, из-за позиции Пекина. При этом официальный представитель МИД Китая Мао Нин подчеркнула, что власти страны пока не могут предоставить какую-либо информацию о возможной телефонной беседе Си Цзиньпина с Зеленским.

Обложка ©

ТАСС / AP / Efrem Lukatsky

Никита Никонов
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