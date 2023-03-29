Зеленский захотел встретиться с Си Цзиньпином на Украине

"Мы готовы видеть его здесь. Я хочу поговорить с ним", — сказал Зеленский в беседе с AP.

Ранее Зеленский уже заявлял, что готов к разговору с Си Цзиньпином, но не получал такого предложения. В свою очередь советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк сообщил, что планируется телефонный разговор лидеров двух стран, но в его организации имеются определённые сложности, возникшие, по заявлению Киева, из-за позиции Пекина. При этом официальный представитель МИД Китая Мао Нин подчеркнула, что власти страны пока не могут предоставить какую-либо информацию о возможной телефонной беседе Си Цзиньпина с Зеленским.