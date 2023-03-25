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25 марта, 13:09

Зеленский заявил, что готов к разговору с Си Цзиньпином, но не получал такого предложения

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов поговорить с главой КНР Си Цзиньпином, однако пока не получал соответствующих предложений от китайской стороны. Об этом украинский лидер рассказал в интервью The Yomiuri Shimbun.

"Я не получал предложения от Китая о посредничестве. Я не получал предложения встретиться", — заметил Зеленский.

При этом ранее он по дипломатическим каналам сообщил, что готов поговорить с председателем КНР.

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Ранее о невозможности организовать разговор лидеров Китая и Украины заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк. При этом в Киеве данную беседу планируют, а соответствующими вопросами занимаются глава МИД страны Дмитрий Кулеба и глава офиса президента Андрей Ермак.

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president.gov.ua

Артур Белкин
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