Зеленский заявил, что готов к разговору с Си Цзиньпином, но не получал такого предложения
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов поговорить с главой КНР Си Цзиньпином, однако пока не получал соответствующих предложений от китайской стороны. Об этом украинский лидер рассказал в интервью The Yomiuri Shimbun.
"Я не получал предложения от Китая о посредничестве. Я не получал предложения встретиться", — заметил Зеленский.
При этом ранее он по дипломатическим каналам сообщил, что готов поговорить с председателем КНР.
Ранее о невозможности организовать разговор лидеров Китая и Украины заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк. При этом в Киеве данную беседу планируют, а соответствующими вопросами занимаются глава МИД страны Дмитрий Кулеба и глава офиса президента Андрей Ермак.