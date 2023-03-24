Киев хочет организовать разговор Си Цзиньпина и Зеленского, но пока не может
Подоляк указал на сложности в организации разговора Си Цзиньпина и Зеленского
Украина планирует телефонный разговор президента Владимира Зеленского и председателя КНР Си Цзиньпина, однако при организации возникли определённые сложности. Об этом заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.
"Это достаточно сложно. Есть вопрос того, что Китай ещё не нашёл своего нового политического места", — сказал он в эфире телемарафона.
Подоляк уточнил, что этим вопросом занимается глава офиса президента Андрей Ермак и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Напоминаем, 20 марта председатель КНР Си Цзиньпин посетил Россию с официальным трёхдневным визитом. В первый день прошли неформальные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, а на следующий день — официальная часть визита. Путин отметил, что встреча прошла в тёплой, товарищеской, конструктивной атмосфере, а его китайский коллега подчеркнул, что рассчитывает на поддержание тесных контактов в будущем.
Kremlin.ru / t.me / Zelenskiy / Official