Киев хочет организовать разговор Си Цзиньпина и Зеленского, но пока не может

Украина планирует телефонный разговор президента Владимира Зеленского и председателя КНР Си Цзиньпина, однако при организации возникли определённые сложности. Об этом заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.

"Это достаточно сложно. Есть вопрос того, что Китай ещё не нашёл своего нового политического места", — сказал он в эфире телемарафона.

Подоляк уточнил, что этим вопросом занимается глава офиса президента Андрей Ермак и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.