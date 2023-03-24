США хотят организовать разговор Байдена с Си Цзиньпином

Власти США ведут работу по организации телефонного разговора между президентом Джо Байденом и председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Это то, что мы собираемся сделать, мы работаем над этим", — сказала она на брифинге.