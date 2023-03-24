США хотят организовать разговор Байдена с Си Цзиньпином
Белый дом: США ведут работу по организации телефонного разговора Байдена и Си Цзиньпина
Власти США ведут работу по организации телефонного разговора между президентом Джо Байденом и председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
"Это то, что мы собираемся сделать, мы работаем над этим", — сказала она на брифинге.
При этом на данный момент какой-либо конкретики по этому вопросу нет, добавила Жан-Пьер, заметив, что "подтверждать или анонсировать" пока нечего.
Лайф напоминает, что 20 марта председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Россию для встречи с российским лидером Владимиром Путиным. В первый день состоялись их неформальные переговоры, продолжавшиеся 4,5 часа, а 21 марта — официальная часть визита. Путин отметил, что встреча прошла в тёплой, товарищеской, конструктивной атмосфере, а его китайский коллега подчеркнул, что рассчитывает на поддержание тесных контактов в будущем.
Flickr / The White House