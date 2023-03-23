Трампа напугал диалог Путина и Си Цзиньпина "без микрофонов"

Бывший президент Соединённых Штатов Дональд Трамп назвал диалог российского лидера Владимира Путина с лидером Китая Си Цзиньпином после переговоров в Кремле наихудшим историческим моментом для США. Председатель КНР на прощание сказал, что ныне происходят перемены, подобных которым не было 100 лет, и когда лидеры вместе, то продвигают эти изменения. Затем Си добавил: "Береги себя, дорогой друг".