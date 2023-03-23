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23 марта, 18:56

Трампа напугал диалог Путина и Си Цзиньпина "без микрофонов"

Трамп увидел очень плохой знак в словах Путина и Си Цзиньпина "после отключения микрофона"

<p>Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Фото © Кремлин</p>

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Фото © Кремлин

Бывший президент Соединённых Штатов Дональд Трамп назвал диалог российского лидера Владимира Путина с лидером Китая Си Цзиньпином после переговоров в Кремле наихудшим историческим моментом для США. Председатель КНР на прощание сказал, что ныне происходят перемены, подобных которым не было 100 лет, и когда лидеры вместе, то продвигают эти изменения. Затем Си добавил: "Береги себя, дорогой друг".

"Заявление Си президенту Путину, замеченное из-за оставленного включённым микрофона, было, возможно, худшим моментом в истории для США", — написал американский политик в своей социальной сети Truth Social.

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Напомним, 20 марта председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Россию для встречи с Путиным. В первый день состоялись их неформальные переговоры, продолжавшиеся 4,5 часа, а 21 мартаофициальная часть визита. Путин отметил, что встреча прошла в тёплой, товарищеской, конструктивной атмосфере, а его китайский коллега подчеркнул, что рассчитывает на поддержание тесных контактов в будущем.

Андрей Бражников
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