Трампа напугал диалог Путина и Си Цзиньпина "без микрофонов"
Трамп увидел очень плохой знак в словах Путина и Си Цзиньпина "после отключения микрофона"
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Фото © Кремлин
Бывший президент Соединённых Штатов Дональд Трамп назвал диалог российского лидера Владимира Путина с лидером Китая Си Цзиньпином после переговоров в Кремле наихудшим историческим моментом для США. Председатель КНР на прощание сказал, что ныне происходят перемены, подобных которым не было 100 лет, и когда лидеры вместе, то продвигают эти изменения. Затем Си добавил: "Береги себя, дорогой друг".
"Заявление Си президенту Путину, замеченное из-за оставленного включённым микрофона, было, возможно, худшим моментом в истории для США", — написал американский политик в своей социальной сети Truth Social.
Напомним, 20 марта председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Россию для встречи с Путиным. В первый день состоялись их неформальные переговоры, продолжавшиеся 4,5 часа, а 21 марта — официальная часть визита. Путин отметил, что встреча прошла в тёплой, товарищеской, конструктивной атмосфере, а его китайский коллега подчеркнул, что рассчитывает на поддержание тесных контактов в будущем.