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25 марта, 09:56

FT: Евросоюз подталкивает Си Цзиньпина к разговору с Зеленским

Европейский союз пытается подтолкнуть председателя КНР Си Цзиньпина к разговору с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщает газета Financial Times.

"ЕС подталкивает Си к переговорам с Зеленским, а также с российским президентом Владимиром Путиным", — сообщил журналистам неназванный еврочиновник.

По его словам, европейские лидеры хотят, чтобы Пекин взаимодействовал не только с российской стороной, но и с украинской.

О чём Си Цзиньпин и Владимир Путин договорились в Кремле

О чём Си Цзиньпин и Владимир Путин договорились в Кремле

Напомним, с 20 по 22 марта Си Цзиньпин находился в Москве с государственным визитом. В ходе поездки китайский лидер и Путин подписали ряд документов после переговоров. Так, первый документ — это заявление о планах экономического сотрудничества, второй — о планах углубления партнёрства. Кроме того, Путин сказал, что мирный план Китая может быть взят за основу плана по урегулированию конфликта на Украине.

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Кremlin.ru

Наталья Исакова
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