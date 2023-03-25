FT: Евросоюз подталкивает Си Цзиньпина к разговору с Зеленским

По его словам, европейские лидеры хотят, чтобы Пекин взаимодействовал не только с российской стороной, но и с украинской.

Напомним, с 20 по 22 марта Си Цзиньпин находился в Москве с государственным визитом. В ходе поездки китайский лидер и Путин подписали ряд документов после переговоров. Так, первый документ — это заявление о планах экономического сотрудничества, второй — о планах углубления партнёрства. Кроме того, Путин сказал, что мирный план Китая может быть взят за основу плана по урегулированию конфликта на Украине.