FT: Евросоюз подталкивает Си Цзиньпина к разговору с Зеленским
Европейский союз пытается подтолкнуть председателя КНР Си Цзиньпина к разговору с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщает газета Financial Times.
"ЕС подталкивает Си к переговорам с Зеленским, а также с российским президентом Владимиром Путиным", — сообщил журналистам неназванный еврочиновник.
По его словам, европейские лидеры хотят, чтобы Пекин взаимодействовал не только с российской стороной, но и с украинской.
Напомним, с 20 по 22 марта Си Цзиньпин находился в Москве с государственным визитом. В ходе поездки китайский лидер и Путин подписали ряд документов после переговоров. Так, первый документ — это заявление о планах экономического сотрудничества, второй — о планах углубления партнёрства. Кроме того, Путин сказал, что мирный план Китая может быть взят за основу плана по урегулированию конфликта на Украине.