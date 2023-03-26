Кирби заявил, что телефонные переговоры Байдена и Си Цзиньпина пока не запланированы
Телефонные переговоры между американским лидером Джо Байденом и председателем КНР Си Цзиньпином пока не запланированы. Об этом в беседе с CBS News сообщил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
"Нет даты для этого звонка", — подчеркнул он.
По словам Кирби, Байден хочет поддерживать открытые линии коммуникаций с Китаем и планирует побеседовать с Си Цзиньпином.
Ранее в Белом доме заявили, что лидеры США и КНР поговорят, когда Си Цзиньпин не будет занят. При этом в Китае не видят смысла в этом общении.
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