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26 марта, 17:05

Кирби заявил, что телефонные переговоры Байдена и Си Цзиньпина пока не запланированы

Телефонные переговоры между американским лидером Джо Байденом и председателем КНР Си Цзиньпином пока не запланированы. Об этом в беседе с CBS News сообщил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

"Нет даты для этого звонка", — подчеркнул он.

По словам Кирби, Байден хочет поддерживать открытые линии коммуникаций с Китаем и планирует побеседовать с Си Цзиньпином.

В Белом доме заявили, что США не сократят военное присутствие в Сирии после атак на базы

В Белом доме заявили, что США не сократят военное присутствие в Сирии после атак на базы

Ранее в Белом доме заявили, что лидеры США и КНР поговорят, когда Си Цзиньпин не будет занят. При этом в Китае не видят смысла в этом общении.

Обложка ©

Getty Images / Alex Wong / Staff

Никита Осипов
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