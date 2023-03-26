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26 марта, 16:18

В Белом доме заявили, что США не сократят военное присутствие в Сирии после атак на базы

США не планируют сокращать военное присутствие в Сирии после серии ударов по американским базам. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в интервью CBS.

Он также добавил, что с американской стороны возможны новые действия против проиранских группировок. По его словам, всё может произойти, если президент сочтёт это нужным для защиты баз.

"Наша задача по уничтожению ИГИЛ* меняться не будет. У нас менее одной тысячи военных в Сирии, которые занимаются этой задачей. Это гораздо меньше, чем раньше, но достаточно и очень важно. Так что мы продолжим выполнять эту задачу", — сказал Кирби.

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Ранее Лайф писал о том, что на месторождениях "Омар" и "Конико" на востоке Сирии подверглись ракетному обстрелу американские базы.

* Террористическая организация, запрещённая в России.

Обложка ©

Getty Images / John Moore

Илья Суриков
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