В Белом доме заявили, что США не сократят военное присутствие в Сирии после атак на базы

США не планируют сокращать военное присутствие в Сирии после серии ударов по американским базам. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в интервью CBS.

Он также добавил, что с американской стороны возможны новые действия против проиранских группировок. По его словам, всё может произойти, если президент сочтёт это нужным для защиты баз.

"Наша задача по уничтожению ИГИЛ* меняться не будет. У нас менее одной тысячи военных в Сирии, которые занимаются этой задачей. Это гораздо меньше, чем раньше, но достаточно и очень важно. Так что мы продолжим выполнять эту задачу", — сказал Кирби.

Ранее Лайф писал о том, что на месторождениях "Омар" и "Конико" на востоке Сирии подверглись ракетному обстрелу американские базы.