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24 марта, 02:57

США ответили на атаку иранского беспилотника ударом по формированиям КСИР в Сирии

Вооружённые силы США в ответ на атаку иранского беспилотника нанесли серию авиаударов по объектам в Сирии. Вашингтон считает, что они могут быть связаны с Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС). Об этом заявили в Пентагоне.

В пресс-службе военного ведомства добавили, что в результате удара на базу возглавляемой США международной антитеррористической коалиции на северо-востоке Сирии погиб один американский контрактник, ещё шесть военнослужащих получили ранения.

"По распоряжению президента Байдена я уполномочил силы Центрального командования США нанести сегодня ночью высокоточные авиаудары в восточной Сирии по объектам, используемым группами, связанными с иранским КСИР", — заявил министр обороны США Ллойд Остин.

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Удары наносились в ответ на атаку иранского дрона, а также на серию недавних нападений на силы коалиции в Сирии со стороны групп, связанных с КСИР, добавил он.

А ранее Израиль назвал условие для удара по Ирану. К этому может привести превышение уровня обогащения урана на определённый процент.

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Twitter / U.S. Air Force

Артур Лапсаков
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