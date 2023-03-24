США ответили на атаку иранского беспилотника ударом по формированиям КСИР в Сирии

Вооружённые силы США в ответ на атаку иранского беспилотника нанесли серию авиаударов по объектам в Сирии. Вашингтон считает, что они могут быть связаны с Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС). Об этом заявили в Пентагоне.

В пресс-службе военного ведомства добавили, что в результате удара на базу возглавляемой США международной антитеррористической коалиции на северо-востоке Сирии погиб один американский контрактник, ещё шесть военнослужащих получили ранения.

"По распоряжению президента Байдена я уполномочил силы Центрального командования США нанести сегодня ночью высокоточные авиаудары в восточной Сирии по объектам, используемым группами, связанными с иранским КСИР", — заявил министр обороны США Ллойд Остин.

Удары наносились в ответ на атаку иранского дрона, а также на серию недавних нападений на силы коалиции в Сирии со стороны групп, связанных с КСИР, добавил он.