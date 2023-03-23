Израиль назвал условие для удара по Ирану
Axios: Израиль нанесёт удар по Ирану при превышении уровня обогащения урана в 60 процентов
Израиль готов нанести удар по Ирану в случае превышения уровня обогащения урана в 60%. Об этом, как пишет портал Axios со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника, Иерусалим заявил США и ряду европейских стран.
По его данным, израильская сторона не хочет, чтобы "красной линией" была величина в 90%, так как Тегеран начнёт думать, что может начать накапливать уран степени обогащения чуть ниже оружейной. Иранская сторона, как пишет издание, ознакомлена с позицией Израиля по этому вопросу.
Как рассказывал Лайф, в феврале системы противовоздушной обороны в Сирии сработали для отражения атаки в небе над Дамаском. Одна из ракет попала в жилой дом. Это тоже был удар со стороны Израиля, в Минобороны РФ затем рассказали о его последствиях.
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