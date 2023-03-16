Иран и Саудовская Аравия договорились не воевать друг с другом
Al Arabiya: Иран и Саудовская Аравия договорились не вступать в военное противостояние друг с другом
Иран и Саудовская Аравия договорились не вступать в военное противостояние друг с другом и не осуществлять разведывательную деятельность, направленную против интересов двух стран. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на высокопоставленного представителя королевства.
"Обе страны взяли на себя обязательство в области обороны и безопасности, чтобы избежать военной агрессии и осуществления разведывательной деятельности", — сказал чиновник.
По его словам, в ходе переговоров Эр-Рияд также согласился не предоставлять свою территорию третьим странам для нападения на Иран. Кроме того, страны пришли к общему пониманию касательно урегулирования конфликта в Йемене. При этом переговорщики не обсуждали проблему восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
Напомним, ранее Иран и Саудовская Аравия договорились о нормализации отношений. В течение двух месяцев Тегеран и Эр-Рияд планируют открыть посольства. Дипломатические отношения между странами были прерваны в 2016 году после серии нападений на саудовские дипмиссии в Иране, которые совершили протестующие против казни в королевстве известного шиитского богослова Нимра ан-Нимра.
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