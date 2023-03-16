В США заявили об "ошеломляющем поражении" из-за новостей с Ближнего Востока
AT: Восстановление дипотношений Саудовской Аравии и Ирана — это поражение для Штатов
Возобновление дипломатических отношений между Саудовской Аравией и Ираном — это поражение для Америки, угрожающее её влиянию на Ближнем Востоке, да и в остальном мире. Такое мнение высказал обозреватель American Thinker Томас Лифсон.
"Шокирующие новости о том, что Китаю удалось убедить двух заклятых врагов – шиитский Иран и суннитскую Саудовскую Аравию – возобновить дипломатические отношения в рамках сделки, которая была согласована в Пекине, стали для Америки ошеломляющим поражением, которое угрожает основам нашего дипломатического влияния на Ближнем Востоке и по всему миру", — заявил журналист.
По его словам, если Саудовская Аравия больше не выступает в качестве надёжного партнёра Штатов в плане сдерживания Ирана и укрепления отношений с Израилем, значит все планы Штатов относительно баланса сил на Ближнем Востоке полностью разрушены. Обозреватель считает, что престиж Штатов и их восприятие в мире резко ухудшились.
Правда, СМИ США "делают всё возможное", чтобы американская общественность считала иначе. Лифсон также считает, что триумф Китая на Ближнем Востоке, вытеснившего США с позиций одного из ключевых игроков, — признак катастрофы, спровоцированной действиями администрации президента Джо Байдена.
"Это очень плохие новости для нас, для наших европейских, японских, корейских и тайваньских союзников, которые зависят от поставок ближневосточной нефти, а также для Израиля", — подчеркнул Лифсон.
Напомним, ранее власти Ирана и Саудовской Аравии заключили договор о нормализации отношений. В ближайшие два месяца Тегеран и Эр-Рияд планируют открыть посольства. Дипломатические связи между этими странами были прерваны в 2016 году после череды атак на саудовские дипмиссии в Иране, совершённые протестующими против казни в королевстве шиитского богослова Нимра ан-Нимра.
Shutterstock