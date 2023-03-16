В США заявили об "ошеломляющем поражении" из-за новостей с Ближнего Востока

Возобновление дипломатических отношений между Саудовской Аравией и Ираном — это поражение для Америки, угрожающее её влиянию на Ближнем Востоке, да и в остальном мире. Такое мнение высказал обозреватель American Thinker Томас Лифсон.

"Шокирующие новости о том, что Китаю удалось убедить двух заклятых врагов – шиитский Иран и суннитскую Саудовскую Аравию – возобновить дипломатические отношения в рамках сделки, которая была согласована в Пекине, стали для Америки ошеломляющим поражением, которое угрожает основам нашего дипломатического влияния на Ближнем Востоке и по всему миру", — заявил журналист.

По его словам, если Саудовская Аравия больше не выступает в качестве надёжного партнёра Штатов в плане сдерживания Ирана и укрепления отношений с Израилем, значит все планы Штатов относительно баланса сил на Ближнем Востоке полностью разрушены. Обозреватель считает, что престиж Штатов и их восприятие в мире резко ухудшились.

Правда, СМИ США "делают всё возможное", чтобы американская общественность считала иначе. Лифсон также считает, что триумф Китая на Ближнем Востоке, вытеснившего США с позиций одного из ключевых игроков, — признак катастрофы, спровоцированной действиями администрации президента Джо Байдена.

"Это очень плохие новости для нас, для наших европейских, японских, корейских и тайваньских союзников, которые зависят от поставок ближневосточной нефти, а также для Израиля", — подчеркнул Лифсон.