Иран и Саудовская Аравия договорились о нормализации отношений
Tasnim: Иран и Саудовская Аравия договорились о нормализации отношений и открытии посольств
Власти Ирана и Саудовской Аравии договорились о нормализации отношений, в течение двух месяцев Тегеран и Эр-Рияд планируют открыть посольства. Об этом сообщает агентство Tasnim.
Интенсивные переговоры секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани и советника по национальной безопасности Саудовской Аравии Мусаада бин Мохаммеда Аль-Айбана проходили в Пекине с 6 по 10 марта. По итогам встречи было принято трёхстороннее заявление.
"Согласно состоявшимся переговорам, Исламская Республика Иран и Королевство Саудовская Аравия договорились возобновить свои дипломатические отношения и вновь открыть свои посольства и (дипломатические) миссии в течение максимум двух месяцев", — говорится в документе.
Дипломатические отношения между странами были прерваны в 2016 году после серии нападений на саудовские дипмиссии в Иране, которые совершили протестующие против казни в королевстве известного шиитского богослова Нимра ан-Нимра. В последние месяцы Тегеран и Эр-Рияд изъявили желание урегулировать разногласия, хотя ещё осенью прошлого года СМИ сообщали, что Иран якобы собирается напасть на королевство. В Тегеране опровергли утверждения журналистов и подчеркнули, что придерживаются политики добрососедства.
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