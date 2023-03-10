Иран и Саудовская Аравия договорились о нормализации отношений

Власти Ирана и Саудовской Аравии договорились о нормализации отношений, в течение двух месяцев Тегеран и Эр-Рияд планируют открыть посольства. Об этом сообщает агентство Tasnim.

Интенсивные переговоры секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани и советника по национальной безопасности Саудовской Аравии Мусаада бин Мохаммеда Аль-Айбана проходили в Пекине с 6 по 10 марта. По итогам встречи было принято трёхстороннее заявление.

"Согласно состоявшимся переговорам, Исламская Республика Иран и Королевство Саудовская Аравия договорились возобновить свои дипломатические отношения и вновь открыть свои посольства и (дипломатические) миссии в течение максимум двух месяцев", — говорится в документе.