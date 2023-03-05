Иран разрешит МАГАТЭ проверять ядерные объекты
Иран разрешит представителям Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) осуществлять проверки и мониторинг ядерных объектов страны. К такому решению пришли стороны по итогам визита главы агентства Рафаэля Гросси в страну.
"Иран в добровольном порядке разрешит МАГАТЭ осуществлять соответствующие дальнейшие действия, касающиеся проверки и мониторинга", — сказано в сообщении пресс-службы агентства.
Конкретные условия будут согласованы сторонами в рамках технической встречи, которая состоится в ближайшее время в Тегеране, добавили там.
Ранее Лайф писал, что Иран заподозрили в обогащении урана почти до уровня оружейного. О столь опасной находке писало агентство Bloomberg, ссылаясь на двух независимых высокопоставленных дипломатов.
ТАСС / ЕРА / ABEDIN TAHERKENAREH