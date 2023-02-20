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19 февраля, 22:30

Bloomberg: Международные наблюдатели нашли в Иране обогащённый до 84% уран

В Иране международные наблюдатели нашли уран, обогащённый до 84%. Это всего на 6% ниже уровня, достаточного для создания ядерного оружия. О столь опасной находке пишет Bloomberg, ссылаясь на двух независимых высокопоставленных дипломатов.

"Международное агентство по атомной энергии пытается выяснить, как Иран накопил уран, обогащённый до чистоты 84%, — это самый высокий уровень, обнаруженный инспекторами в стране на сегодняшний день", — сказано в публикации.

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Ранее в МАГАТЭ сообщали, что Иран нарастил запасы обогащённого до 60% урана. Власти страны не скрывали, что там было запущено несколько сотен новых центрифуг.

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Aeoi.org.ir

Анатолий Симоненко
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