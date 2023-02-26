ЦРУ усомнилось в готовности Ирана создавать ядерное оружие
Глава ЦРУ Бёрнс усомнился, что Иран возобновляет программу ядерного оружия
В США не считают, что Иран решил перезапустить программу создания ядерного оружия. Об этом заявил глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бёрнс в интервью телекомпании СBS.
"Исходя из имеющихся у нас данных, мы не думаем, что высшее руководство Ирана приняло решение возобновить программу создания [ядерного] оружия, которую, как мы считаем, они остановили в конце 2003 года", — сказал Бёрнс.
Ранее Лайф писал, что Иран заподозрили в обогащении урана почти до уровня оружейного. О столь опасной находке писало агентство Bloomberg, ссылаясь на двух независимых высокопоставленных дипломатов.