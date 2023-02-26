ЦРУ усомнилось в готовности Ирана создавать ядерное оружие

В США не считают, что Иран решил перезапустить программу создания ядерного оружия. Об этом заявил глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бёрнс в интервью телекомпании СBS.

"Исходя из имеющихся у нас данных, мы не думаем, что высшее руководство Ирана приняло решение возобновить программу создания [ядерного] оружия, которую, как мы считаем, они остановили в конце 2003 года", — сказал Бёрнс.