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26 февраля, 03:23

ЦРУ усомнилось в готовности Ирана создавать ядерное оружие

Глава ЦРУ Бёрнс усомнился, что Иран возобновляет программу ядерного оружия

В США не считают, что Иран решил перезапустить программу создания ядерного оружия. Об этом заявил глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бёрнс в интервью телекомпании СBS.

"Исходя из имеющихся у нас данных, мы не думаем, что высшее руководство Ирана приняло решение возобновить программу создания [ядерного] оружия, которую, как мы считаем, они остановили в конце 2003 года", — сказал Бёрнс.

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Ранее Лайф писал, что Иран заподозрили в обогащении урана почти до уровня оружейного. О столь опасной находке писало агентство Bloomberg, ссылаясь на двух независимых высокопоставленных дипломатов.

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Арина Родионова
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