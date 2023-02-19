В Минобороны России рассказали подробности об израильском ударе по Дамаску

Удар по Дамаску прошлой ночью нанесли четыре истребителя Военно-воздушных сил Израиля. Они действовали со стороны Голанских высот. Об этом сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Олег Гуринов.

"19 февраля с 00:22 до 00:27 четыре тактических истребителя F-16 ВВС Израиля со стороны Голанских высот нанесли ракетный удар, вследствие которого в Дамаске разрушены здания Технического института прикладного искусства и культурного центра в районе Кафр-Суса", — сказал Гуринов.

В результате, по данным властей Сирии, в Дамаске погибло пять человек, 15 были ранены.

А в провинции Латакия был нанесён удар с применением беспилотника. Его запустили по позициям правительственных сил террористы из района Маарет-Мухос. Ранения получили четыре сирийских военнослужащих.