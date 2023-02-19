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19 февраля, 12:49

В МИД РФ осудили удары Израиля по территории Дамаска в Сирии

МИД РФ осудил удары Израиля по территории Дамаска в Сирии. Об этом говорится в комментарии официального представителя министерства Марии Захаровой.

"Решительно осуждаем предпринятые Израилем силовые действия, которые являются грубым нарушением норм международного права. Настоятельно призываем израильскую сторону прекратить вооружённые провокации в отношении САР и воздерживаться от шагов, чреватых опасными последствиями для всего региона", — сказано в сообщении.

Армия Израиля отказалась комментировать информацию о ракетных ударах по Дамаску

Армия Израиля отказалась комментировать информацию о ракетных ударах по Дамаску

Захарова также добавила, что продолжение подобной практики абсолютно неприемлемо, особенно после мощного землетрясения, когда многие страны мира активно помогают Сирии в преодолении последствий стихии.

Напомним, в ночь на 19 февраля системы противовоздушной обороны в Сирии сработали для отражения атаки в небе над Дамаском. Было атаковано несколько целей. Одна из ракет попала в жилой дом. По предварительным данным, погибло пять человек. В прошлый раз крупная атака по целям в Сирии со стороны Израиля была предпринята в начале января.

Обложка ©

Shutterstock / Maxim Apryatin

Илья Суриков
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