В МИД РФ осудили удары Израиля по территории Дамаска в Сирии

"Решительно осуждаем предпринятые Израилем силовые действия, которые являются грубым нарушением норм международного права. Настоятельно призываем израильскую сторону прекратить вооружённые провокации в отношении САР и воздерживаться от шагов, чреватых опасными последствиями для всего региона", — сказано в сообщении.

Захарова также добавила, что продолжение подобной практики абсолютно неприемлемо, особенно после мощного землетрясения, когда многие страны мира активно помогают Сирии в преодолении последствий стихии.

Напомним, в ночь на 19 февраля системы противовоздушной обороны в Сирии сработали для отражения атаки в небе над Дамаском. Было атаковано несколько целей. Одна из ракет попала в жилой дом. По предварительным данным, погибло пять человек. В прошлый раз крупная атака по целям в Сирии со стороны Израиля была предпринята в начале января.