В Дамаске системы ПВО сработали для отражения атаки

Системы противовоздушной обороны в Сирии сработали для отражения атаки в небе над Дамаском. Об этом сообщает государственное телевидение САР.

Напомним, в начале января этого года израильские истребители нанесли удары по целям в районе Дамаска. Изначально сообщалось о двух погибших и двух пострадавших сирийских военных. Примерно через семь часов после атаки международный аэропорт столицы САР возобновил работу.