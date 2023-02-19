Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
18 февраля, 21:37

В Дамаске системы ПВО сработали для отражения атаки

Системы противовоздушной обороны в Сирии сработали для отражения атаки в небе над Дамаском. Об этом сообщает государственное телевидение САР.

"Силы противовоздушной обороны противостоят вражеским целям в небе над Дамаском", — говорится в сообщении САНА.

Почему пророки предсказывают, что третья мировая начнётся на Востоке

Почему пророки предсказывают, что третья мировая начнётся на Востоке

Напомним, в начале января этого года израильские истребители нанесли удары по целям в районе Дамаска. Изначально сообщалось о двух погибших и двух пострадавших сирийских военных. Примерно через семь часов после атаки международный аэропорт столицы САР возобновил работу.

Обложка ©

Zuma / TASS

Андрей Григорьев
  • Новости
  • Сирия
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров