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19 февраля, 06:46

Армия Израиля отказалась комментировать информацию о ракетных ударах по Дамаску

В армии Израиля не стали комментировать сообщения СМИ о ракетном ударе ВВС страны по юго-западным районам Дамаска. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы не комментируем сообщения иностранных СМИ", — заявили в пресс-службе израильской армии.

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Напомним, в ночь на 19 февраля в небе над Дамаском сработали системы ПВО, которые отражали ракетную атаку. Позднее стало известно, что в результате удара ВВС Израиля, ракета которых упала на жилой дом, погибло пять человек.

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SANA.sy

Артур Белкин
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