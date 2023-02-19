Армия Израиля отказалась комментировать информацию о ракетных ударах по Дамаску

В армии Израиля не стали комментировать сообщения СМИ о ракетном ударе ВВС страны по юго-западным районам Дамаска. Об этом сообщает ТАСС .

Напомним, в ночь на 19 февраля в небе над Дамаском сработали системы ПВО, которые отражали ракетную атаку. Позднее стало известно, что в результате удара ВВС Израиля, ракета которых упала на жилой дом, погибло пять человек.