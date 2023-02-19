Армия Израиля отказалась комментировать информацию о ракетных ударах по Дамаску
В армии Израиля не стали комментировать сообщения СМИ о ракетном ударе ВВС страны по юго-западным районам Дамаска. Об этом сообщает ТАСС.
"Мы не комментируем сообщения иностранных СМИ", — заявили в пресс-службе израильской армии.
Напомним, в ночь на 19 февраля в небе над Дамаском сработали системы ПВО, которые отражали ракетную атаку. Позднее стало известно, что в результате удара ВВС Израиля, ракета которых упала на жилой дом, погибло пять человек.
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SANA.sy