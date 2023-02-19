В Дамаске пять человек погибли при ракетном ударе по городу
"Аль-Маядин": Пять человек погибли в Дамаске в результате ракетного удара
Последствия падения ракеты в Дамаске. Фото © SANA
В Дамаске по меньшей мере пять мирных граждан стали жертвами ракетной атаки, которую израильские ВВС нанесли по юго-западу столицы Сирии. Об этом сообщил телеканал "Аль-Маядин" со ссылкой на источник в Министерстве здравоохранения САР.
"В больницу Муасат доставлены также четверо раненых из квартала Кфар-Суса. В результате агрессии нанесён материальный урон нескольким жилым домам", — сказал собеседник телеканала.
По его словам, некоторые раненые были госпитализированы в критическом состоянии.
Напомним, в ночь на воскресенье, 19 февраля, системы противовоздушной обороны Сирии сработали для отражения атаки в небе над Дамаском. Затем стало известно, что удар пришёлся по жилому кварталу.