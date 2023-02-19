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18 февраля, 23:24

В Дамаске пять человек погибли при ракетном ударе по городу

"Аль-Маядин": Пять человек погибли в Дамаске в результате ракетного удара

<p>Последствия падения ракеты в Дамаске. Фото © <a href="https://twitter.com/SanaAjel/status/1627080473519468544" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SANA</a></p>

Последствия падения ракеты в Дамаске. Фото © SANA

В Дамаске по меньшей мере пять мирных граждан стали жертвами ракетной атаки, которую израильские ВВС нанесли по юго-западу столицы Сирии. Об этом сообщил телеканал "Аль-Маядин" со ссылкой на источник в Министерстве здравоохранения САР.

"В больницу Муасат доставлены также четверо раненых из квартала Кфар-Суса. В результате агрессии нанесён материальный урон нескольким жилым домам", — сказал собеседник телеканала.

По его словам, некоторые раненые были госпитализированы в критическом состоянии.

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Напомним, в ночь на воскресенье, 19 февраля, системы противовоздушной обороны Сирии сработали для отражения атаки в небе над Дамаском. Затем стало известно, что удар пришёлся по жилому кварталу.

Андрей Григорьев

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