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18 февраля, 22:29

По военной базе США в сирийской провинции Дейр-эз-Зор нанесён ракетный удар

По военной базе США, находящейся на месторождении Омар в провинции Дейр-эз-Зор, был нанесён ракетный удар. Об этом сообщает SANA.

"Ракетному удару подверглась в субботу вечером территория месторождений Омар, которая незаконно контролируется силами США на востоке Дейр-эз-Зора", — пишет агентство.

СМИ со ссылкой на очевидцев передают, что после ракетного удара на американской военной базе были видны вспышки. Есть ли пострадавшие и погибшие среди американских военнослужащих, сообщений нет. Агентство также отмечает, что удары по незаконным американским базам в Сирии в последнее время участились.

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Как писал Лайф ранее, в январе военная база США попала под обстрел в Сирии. Тогда, как рассказали в Центральном командовании Вооружённых сил США, никто не пострадал, объект разрушений не получил.

Обложка ©

SANA

Арина Родионова
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