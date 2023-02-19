По военной базе США в сирийской провинции Дейр-эз-Зор нанесён ракетный удар

По военной базе США, находящейся на месторождении Омар в провинции Дейр-эз-Зор, был нанесён ракетный удар. Об этом сообщает SANA.

"Ракетному удару подверглась в субботу вечером территория месторождений Омар, которая незаконно контролируется силами США на востоке Дейр-эз-Зора", — пишет агентство.

СМИ со ссылкой на очевидцев передают, что после ракетного удара на американской военной базе были видны вспышки. Есть ли пострадавшие и погибшие среди американских военнослужащих, сообщений нет. Агентство также отмечает, что удары по незаконным американским базам в Сирии в последнее время участились.