По военной базе США в сирийской провинции Дейр-эз-Зор нанесён ракетный удар
По военной базе США, находящейся на месторождении Омар в провинции Дейр-эз-Зор, был нанесён ракетный удар. Об этом сообщает SANA.
"Ракетному удару подверглась в субботу вечером территория месторождений Омар, которая незаконно контролируется силами США на востоке Дейр-эз-Зора", — пишет агентство.
СМИ со ссылкой на очевидцев передают, что после ракетного удара на американской военной базе были видны вспышки. Есть ли пострадавшие и погибшие среди американских военнослужащих, сообщений нет. Агентство также отмечает, что удары по незаконным американским базам в Сирии в последнее время участились.
Как писал Лайф ранее, в январе военная база США попала под обстрел в Сирии. Тогда, как рассказали в Центральном командовании Вооружённых сил США, никто не пострадал, объект разрушений не получил.