Удар Израиля пришёлся по жилому дому в Дамаске

Ракеты, выпущенные Израилем по территории Сирии, привели к жертвам среди мирных граждан. Удар пришёлся по жилому кварталу на юге Дамаска. Об этом сообщает телеканал "Аль-Ихбария" со ссылкой на источник в местном полицейском управлении.

"Сведения о погибших и пострадавших поступили из квартала Кфар-Суса", — заявил он.

Информацию о погибших и пострадавших в Дамаске в результате ракетного удара также подтверждает и агентство САНА, также со ссылкой на полицию.