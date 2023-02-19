Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
18 февраля, 22:40

Удар Израиля пришёлся по жилому дому в Дамаске

"Аль-Ихбария": Израильские ракеты упали в жилом квартале на юге Дамаска

<p>Предположительно, результат падения ракеты в Дамаске. Фото ©<a href="https://twitter.com/301military/status/1627068808367325185/photo/2" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Twitter / 301military</a></p>

Предположительно, результат падения ракеты в Дамаске. Фото © Twitter / 301military

Ракеты, выпущенные Израилем по территории Сирии, привели к жертвам среди мирных граждан. Удар пришёлся по жилому кварталу на юге Дамаска. Об этом сообщает телеканал "Аль-Ихбария" со ссылкой на источник в местном полицейском управлении.

"Сведения о погибших и пострадавших поступили из квартала Кфар-Суса", — заявил он.

Информацию о погибших и пострадавших в Дамаске в результате ракетного удара также подтверждает и агентство САНА, также со ссылкой на полицию.

По военной базе США в сирийской провинции Дейр-эз-Зор нанесён ракетный удар

По военной базе США в сирийской провинции Дейр-эз-Зор нанесён ракетный удар

Напомним, ранее системы противовоздушной обороны в Сирии сработали для отражения атаки в небе над Дамаском. В прошлый раз крупная атака по целям в Сирии со стороны Израиля была предпринята в начале января.

Андрей Григорьев
  • Новости
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров