Удар Израиля пришёлся по жилому дому в Дамаске
"Аль-Ихбария": Израильские ракеты упали в жилом квартале на юге Дамаска
Предположительно, результат падения ракеты в Дамаске. Фото © Twitter / 301military
Ракеты, выпущенные Израилем по территории Сирии, привели к жертвам среди мирных граждан. Удар пришёлся по жилому кварталу на юге Дамаска. Об этом сообщает телеканал "Аль-Ихбария" со ссылкой на источник в местном полицейском управлении.
"Сведения о погибших и пострадавших поступили из квартала Кфар-Суса", — заявил он.
Информацию о погибших и пострадавших в Дамаске в результате ракетного удара также подтверждает и агентство САНА, также со ссылкой на полицию.
Напомним, ранее системы противовоздушной обороны в Сирии сработали для отражения атаки в небе над Дамаском. В прошлый раз крупная атака по целям в Сирии со стороны Израиля была предпринята в начале января.