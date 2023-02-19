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19 февраля, 02:13

В Сирии загорелась обстрелянная военная база США

"Аль-Хадас": На военной базе США в Сирии после обстрела произошёл пожар

В Сирии вспыхнул пожар на военной базе США, находящейся у нефтяного месторождения Эль-Омар. Об этом сообщает дубайский телеканал "Аль-Хадас".

По его данным, одна из ракет упала на вертолётную площадку — и там загорелась цистерна с топливом. Сведения о погибших или раненых американских военнослужащих пока не поступали.

Телеканал отмечает, что на военной базе была объявлена тревога. В повышенную готовность также переведён другой американский военный объект — база возле газового поля Конико. По версии "Аль-Хадаса", ракетный удар нанесли проиранские шиитские формирования, размещённые в провинции Дейр-эз-Зор и воюющие на стороне сирийской армии.

По военной базе США в сирийской провинции Дейр-эз-Зор нанесён ракетный удар

По военной базе США в сирийской провинции Дейр-эз-Зор нанесён ракетный удар

Напомним и о другом ракетном ударе в Сирии. В ночь на воскресенье, 19 февраля, там сработали системы противовоздушной обороны для отражения атаки в небе над Дамаском. Затем стало известно, что удар пришёлся по жилому кварталу. По последним данным, погибло пять человек.

Обложка ©

ТАСС / Zuma

Андрей Григорьев
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