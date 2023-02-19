В Сирии загорелась обстрелянная военная база США
"Аль-Хадас": На военной базе США в Сирии после обстрела произошёл пожар
В Сирии вспыхнул пожар на военной базе США, находящейся у нефтяного месторождения Эль-Омар. Об этом сообщает дубайский телеканал "Аль-Хадас".
По его данным, одна из ракет упала на вертолётную площадку — и там загорелась цистерна с топливом. Сведения о погибших или раненых американских военнослужащих пока не поступали.
Телеканал отмечает, что на военной базе была объявлена тревога. В повышенную готовность также переведён другой американский военный объект — база возле газового поля Конико. По версии "Аль-Хадаса", ракетный удар нанесли проиранские шиитские формирования, размещённые в провинции Дейр-эз-Зор и воюющие на стороне сирийской армии.
Напомним и о другом ракетном ударе в Сирии. В ночь на воскресенье, 19 февраля, там сработали системы противовоздушной обороны для отражения атаки в небе над Дамаском. Затем стало известно, что удар пришёлся по жилому кварталу. По последним данным, погибло пять человек.
ТАСС / Zuma