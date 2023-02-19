В Сирии загорелась обстрелянная военная база США

В Сирии вспыхнул пожар на военной базе США, находящейся у нефтяного месторождения Эль-Омар. Об этом сообщает дубайский телеканал "Аль-Хадас".

По его данным, одна из ракет упала на вертолётную площадку — и там загорелась цистерна с топливом. Сведения о погибших или раненых американских военнослужащих пока не поступали.