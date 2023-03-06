Турция потребовала от США объяснений из-за поездки генерала Марка Милли в Сирию

Американский посол в Анкаре Джефф Флэйк был вызван в Министерство иностранных дел Турции, где с него потребовали объясниться за поездку председателя Комитета начальников штабов (КНШ) Вооружённых сил США генерала Марка Милли в Сирию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник.

"Джефф Флэйк был вызван сегодня, 6 марта, в Министерство иностранных дел в связи с визитом начальника штаба США Марка Милли в Северо-Восточную Сирию 4 марта 2023 года. [От посла] потребовали объяснений по поводу этого визита", — уточнил собеседник агентства.

Ранее стало известно, что генерал Марк Милли в субботу совершил не анонсированный заранее визит на американскую военную базу в Сирии. По его информации, в рамках своей поездки Милли планировал дать оценку почти восьмилетним усилиям США по борьбе с террористической группировкой ИГИЛ* и оценить степень защищённости военнослужащих США в САР.

Ранее директор 4-го европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон заявил, что наземная операция Турции в Сирии может привести к дальнейшей эскалации.