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6 марта, 14:14

Турция потребовала от США объяснений из-за поездки генерала Марка Милли в Сирию

Посла США вызвали в МИД Турции из-за визита генерала Марка Милли в Сирию

<p>Генерал Марк Милли. Обложка © Getty Images / Omar Havana</p>

Генерал Марк Милли. Обложка © Getty Images / Omar Havana

Американский посол в Анкаре Джефф Флэйк был вызван в Министерство иностранных дел Турции, где с него потребовали объясниться за поездку председателя Комитета начальников штабов (КНШ) Вооружённых сил США генерала Марка Милли в Сирию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник.

"Джефф Флэйк был вызван сегодня, 6 марта, в Министерство иностранных дел в связи с визитом начальника штаба США Марка Милли в Северо-Восточную Сирию 4 марта 2023 года. [От посла] потребовали объяснений по поводу этого визита", — уточнил собеседник агентства.

Ранее стало известно, что генерал Марк Милли в субботу совершил не анонсированный заранее визит на американскую военную базу в Сирии. По его информации, в рамках своей поездки Милли планировал дать оценку почти восьмилетним усилиям США по борьбе с террористической группировкой ИГИЛ* и оценить степень защищённости военнослужащих США в САР.

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Ранее директор 4-го европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон заявил, что наземная операция Турции в Сирии может привести к дальнейшей эскалации.

* Террористическая организация, запрещённая в России.

Андрей Бражников
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