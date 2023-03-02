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1 марта, 21:17

Российские военные рассказали о заложниках на оккупированной США части Сирии

Минобороны РФ: Боевики держат в лагере Эр-Рукбан в Сирии не менее 2 тысяч человек

В оккупированной США зоне Эт-Танф — на территории лагеря Эр-Рукбан в Сирии — боевики держат как минимум две тысячи человек. Об этом сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов.

"Российский Центр по примирению враждующих сторон в очередной раз обращает внимание на тяжёлую гуманитарную ситуацию в лагере беженцев Эр-Рукбан, расположенном на территории оккупированной США зоны Эт-Танф <…>", — говорится в сообщении ЦПВС.

В лагерь из-за отсутствия гарантий безопасности до сих пор не могут попасть гуманитарные организации, сообщил замруководителя ЦПВС. В течение суток только троим был предоставлен выход через пункт пропуска Джлеб — двум женщинам и ребёнку.

"Одна из женщин в тяжёлом состоянии направлена в медучреждение в Дамаске", — отметил Гуринов.

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Ранее Лайф сообщал, что в Сирии ликвидировали высокопоставленного командира террористической группировки ИГИЛ* Мухаммеда Али аш-Шагури на юге страны.

* Террористическая организация, запрещённая в России.

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ТАСС / Handout

Арина Родионова
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