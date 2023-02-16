Боец ВСУ с шевроном ИГИЛ попал в эфир датского телеканала DRTV

В эфире датского телеканала DRTV вышел сюжет о военнослужащих ВСУ, где был замечен боец с шевроном ИГИЛ*. В каком населённом пункте была произведена съёмка, в ролике не уточняется.

Корреспонденты брали интервью у военных украинской армии, где они демонстрировали оружие, а также наводили дроны. Один из бойцов не забыл упомянуть о том, что ВСУ очень нуждаются в помощи западных союзников, в частности речь шла об авиации и ракетах.

В перебивках ролика были показаны солдаты Украины, но один из них привлёк особое внимание: на его форме красовалась нашивка террористической группировки ИГИЛ. Интервью телекомпании он решил не давать. Сюжет до сих пор доступен на сайте DRTV.

Ранее стало известно, что Вашингтон вербует бойцов ИГИЛ для совершения терактов против дипломатов и силовиков в России. Боевики проходят ускоренную подготовку на базе Эт-Танф в Сирии, их обучают навыкам изготовления и применения самодельных взрывных устройств и приёмам ведения диверсионно-подрывной деятельности.