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Регион
Опубликовано 16 февраля 2023, 08:22
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Боец ВСУ с шевроном ИГИЛ попал в эфир датского телеканала DRTV

Украинский военный с нашивкой ИГИЛ попал в эфир датского телеканала. Обложка © Кадр из эфира DRTV

Украинский военный с нашивкой ИГИЛ попал в эфир датского телеканала. Обложка © Кадр из эфира DRTV

В эфире датского телеканала DRTV вышел сюжет о военнослужащих ВСУ, где был замечен боец с шевроном ИГИЛ*. В каком населённом пункте была произведена съёмка, в ролике не уточняется.

Корреспонденты брали интервью у военных украинской армии, где они демонстрировали оружие, а также наводили дроны. Один из бойцов не забыл упомянуть о том, что ВСУ очень нуждаются в помощи западных союзников, в частности речь шла об авиации и ракетах.

В перебивках ролика были показаны солдаты Украины, но один из них привлёк особое внимание: на его форме красовалась нашивка террористической группировки ИГИЛ. Интервью телекомпании он решил не давать. Сюжет до сих пор доступен на сайте DRTV.

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Ранее стало известно, что Вашингтон вербует бойцов ИГИЛ для совершения терактов против дипломатов и силовиков в России. Боевики проходят ускоренную подготовку на базе Эт-Танф в Сирии, их обучают навыкам изготовления и применения самодельных взрывных устройств и приёмам ведения диверсионно-подрывной деятельности.

* Запрещённая в России террористическая организация.

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Оксана Попова
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