Вашингтон вербует бойцов ИГИЛ для совершения терактов против дипломатов и силовиков в РФ

В январе Соединённые Штаты отобрали 60 боевиков, чтобы те совершили теракты в России и странах СНГ. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Службу внешней разведки (СВР).

"По поступающим в СВР заслуживающим доверия данным, американские военные ведут активную вербовку боевиков джихадистских группировок, аффилированных с ИГИЛ* и "Аль-Каидой"*, для совершения терактов на территории России и в странах СНГ", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в большинстве случаев США вербуют выходцев из северокавказских регионов России и стран Центральной Азии. Боевики проходят ускоренную подготовку на базе Эт-Танф в Сирии, их обучают навыкам изготовления и применения самодельных взрывных устройств и приёмам ведения диверсионно-подрывной деятельности, подчеркнули в СВР. Указывается, что уже скоро их забросят в РФ и СНГ для совершения терактов, направленных против дипломатов и силовиков.

В СВР подчеркнули, что силовые структуры США утратили моральные принципы, американцы считают допустимым использовать в грязных целях террористов для реализации своей безумной идеи "обескровливания" России. Тем самым, добавили в ведомстве, Вашингтон ставит себя в ряд с крупнейшими международными террористическими группировками.

Ранее Лайф сообщал, что в Сирии ликвидировали высокопоставленного командира террористической группировки ИГИЛ* Мухаммеда Али аш-Шагури на юге страны.