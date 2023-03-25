Американские базы на месторождениях в Сирии подверглись ракетному обстрелу
Al-Mayadeen: Базы США на месторождениях "Омар" и "Конико" подверглись ракетному обстрелу
Американские базы на месторождениях "Омар" и "Конико" на востоке Сирии подверглись ракетному обстрелу, сообщает ливанский телеканал Al-Mayadeen.
По данным издания, восемь ракет выпустили по "Конико", они упали на базе и около неё.
Ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер сообщил о ракетном ударе по американской базе в районе Грин-Виллидж на северо-востоке Сирии. По его словам, повреждений снаряжения или сооружений, а также ранений среди персонала нет.
Райдер отметил, что новый удар был нанесён примерно спустя 5,5 часа после американской атаки в ответ на обстрел базы в районе города Хасеке. Он заметил, что Пентагон оставляет за собой право на ответ, если силы США находятся под угрозой.
А ранее Лайф писал, что ВС США нанесли серию авиаударов по объектам в Сирии, которые, по данным Вашингтона, могут быть связаны с Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС). Это произошло в ответ на атаку иранского беспилотника, в результате которой погиб один контрактник, ещё шесть военнослужащих получили ранения.
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