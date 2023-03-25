Американские базы на месторождениях в Сирии подверглись ракетному обстрелу

Американские базы на месторождениях "Омар" и "Конико" на востоке Сирии подверглись ракетному обстрелу, сообщает ливанский телеканал Al-Mayadeen.

По данным издания, восемь ракет выпустили по "Конико", они упали на базе и около неё.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер сообщил о ракетном ударе по американской базе в районе Грин-Виллидж на северо-востоке Сирии. По его словам, повреждений снаряжения или сооружений, а также ранений среди персонала нет.

Райдер отметил, что новый удар был нанесён примерно спустя 5,5 часа после американской атаки в ответ на обстрел базы в районе города Хасеке. Он заметил, что Пентагон оставляет за собой право на ответ, если силы США находятся под угрозой.