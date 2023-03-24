Военная база США в Сирии подверглась ракетному обстрелу

Лайф писал, что ранее Вооружённые силы США в ответ на атаку иранского беспилотника нанесли серию авиаударов по объектам в Сирии. Вашингтон считает, что она может быть связана с Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС). В результате удара по базе возглавляемой США международной антитеррористической коалиции на северо-востоке Сирии погиб один американский контрактник, ещё шесть военнослужащих получили ранения.