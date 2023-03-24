Военная база США в Сирии подверглась ракетному обстрелу
Американская военная база на северо-востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу. По данным ливанского телеканала Al-Mayadeen, атака была произведена несколькими ракетами.
"Американская база на нефтяном месторождении "Омар" на северо-востоке провинции Дейр-эз-Зор обстреляна несколькими ракетами", — сказано в сообщении.
Лайф писал, что ранее Вооружённые силы США в ответ на атаку иранского беспилотника нанесли серию авиаударов по объектам в Сирии. Вашингтон считает, что она может быть связана с Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС). В результате удара по базе возглавляемой США международной антитеррористической коалиции на северо-востоке Сирии погиб один американский контрактник, ещё шесть военнослужащих получили ранения.
Getty Images / John Moore