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24 марта, 10:27

Военная база США в Сирии подверглась ракетному обстрелу

Американская военная база на северо-востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу. По данным ливанского телеканала Al-Mayadeen, атака была произведена несколькими ракетами.

"Американская база на нефтяном месторождении "Омар" на северо-востоке провинции Дейр-эз-Зор обстреляна несколькими ракетами", — сказано в сообщении.

Лайф писал, что ранее Вооружённые силы США в ответ на атаку иранского беспилотника нанесли серию авиаударов по объектам в Сирии. Вашингтон считает, что она может быть связана с Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС). В результате удара по базе возглавляемой США международной антитеррористической коалиции на северо-востоке Сирии погиб один американский контрактник, ещё шесть военнослужащих получили ранения.

В Сирии загорелась обстрелянная военная база США

В Сирии загорелась обстрелянная военная база США

Обложка ©

Getty Images / John Moore

Оксана Попова
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