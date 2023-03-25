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24 марта, 23:07

В Китае не видят смысла в общении Си Цзиньпина и Байдена

Reuters: Китай не проявил интереса к желанию Байдена поговорить с Си Цзиньпином

Власти Китая пока не заинтересованы в организации телефонного разговора между председателем КНР Си Цзиньпином и президентом США Джо Байденом. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.

Переговоры между лидерами двух стран могли бы стать "первым шагом" в нормализации отношений между Пекином и Вашингтоном. Тем не менее, как утверждают собеседники агентства, несмотря на усилия американских дипломатов, в Китае "не проявили особого интереса" к данной идее. Возможный телефонный разговор стал бы первым контактом между Си Цзиньпином и Байденом с момента их встречи на саммите G20 на Бали в ноябре 2022 года.

США хотят организовать разговор Байдена с Си Цзиньпином

США хотят организовать разговор Байдена с Си Цзиньпином

Ранее сообщалось, что Джо Байден и Си Цзиньпин проведут переговоры в подходящее время. Пока же китайский лидер занят, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.

Обложка ©

Flickr / The White House

Иван Косицын
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