В Китае не видят смысла в общении Си Цзиньпина и Байдена

Власти Китая пока не заинтересованы в организации телефонного разговора между председателем КНР Си Цзиньпином и президентом США Джо Байденом. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.

Переговоры между лидерами двух стран могли бы стать "первым шагом" в нормализации отношений между Пекином и Вашингтоном. Тем не менее, как утверждают собеседники агентства, несмотря на усилия американских дипломатов, в Китае "не проявили особого интереса" к данной идее. Возможный телефонный разговор стал бы первым контактом между Си Цзиньпином и Байденом с момента их встречи на саммите G20 на Бали в ноябре 2022 года.