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20 марта, 19:13

В США объяснили отсутствие переговоров Байдена и Си Цзиньпина

Белый дом: Лидеры США и Китая поговорят, когда Си Цзиньпин не будет занят

Лидер США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин проведут переговоры в подходящее время. Пока же лидер Китая занят. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.

"Мы хотим сделать так, чтобы этот разговор произошёл в подходящее время и в правильном контексте", — объяснил он журналистам отсутствие переговоров Байдена и лидера Китая.

Кирби добавил, что ранее председатель Си был занят проведением народного конгресса, а теперь находится с государственным визитом в Москве.

Передел мира на кону: Си Цзиньпин в Москве

Передел мира на кону: Си Цзиньпин в Москве

Напомним, 20 марта председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Россию с трёхдневным государственным визитом. По мнению главы Китая, его поездка в Москву придаст новый импульс развитию отношений двух стран. В свою очередь президент РФ Владимир Путин выразил мнение, что взаимодействие России и Китая способствует укреплению многополярности в мире и её основополагающих принципов. В первый день неформальные переговоры Путина и Си Цзиньпина продолжались четыре с половиной часа.

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Flickr / whitehouse

Андрей Григорьев
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