В США объяснили отсутствие переговоров Байдена и Си Цзиньпина

Лидер США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин проведут переговоры в подходящее время. Пока же лидер Китая занят. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.

"Мы хотим сделать так, чтобы этот разговор произошёл в подходящее время и в правильном контексте", — объяснил он журналистам отсутствие переговоров Байдена и лидера Китая.