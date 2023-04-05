Клинтон пожалел, что уговорил Киев отказаться от ядерного оружия

Бывший лидер США Билл Клинтон сожалеет, что уговорил Киев отказаться от ядерного оружия во время своего президентства в 1994 году. В интервью ирландскому телеканалу RTE он признался, что чувствует ответственность за данное событие.

"Я чувствую личную ответственность, потому что я заставил их [украинцев] согласиться отказаться от ядерного оружия. И никто из них не думает, что Россия устроила бы эту выходку, если бы у Украины до сих пор было её [ядерное] оружие", — сообщил он.

Речь идёт о Будапештском меморандуме, подписанном 5 декабря 1994 года лидерами Украины, России, Великобритании и США. В соответствии с договором Украина ликвидировала ядерный арсенал, унаследованный после распада СССР.