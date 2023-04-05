ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ: КАРТА СТРАН, КУДА СБЕЖАЛИ РОССИЙСКИЕ АРТИСТЫ И БЛОГЕРЫ

Регион

Уведомления отключены

4 апреля, 21:56

Клинтон пожалел, что уговорил Киев отказаться от ядерного оружия

Клинтон сожалеет, что заставил Украину отказаться от ядерного оружия в 1994 году

<p>5 декабря 1994 года. Президенты России, США и Украины Борис Ельцин, Билл Клинтон, Леонид Кучма и премьер-министр Великобритании Джон Мейджор. Обложка © ТАСС / Александр Сенцов</p>

5 декабря 1994 года. Президенты России, США и Украины Борис Ельцин, Билл Клинтон, Леонид Кучма и премьер-министр Великобритании Джон Мейджор. Обложка © ТАСС / Александр Сенцов

Бывший лидер США Билл Клинтон сожалеет, что уговорил Киев отказаться от ядерного оружия во время своего президентства в 1994 году. В интервью ирландскому телеканалу RTE он признался, что чувствует ответственность за данное событие.

"Я чувствую личную ответственность, потому что я заставил их [украинцев] согласиться отказаться от ядерного оружия. И никто из них не думает, что Россия устроила бы эту выходку, если бы у Украины до сих пор было её [ядерное] оружие", — сообщил он.

Речь идёт о Будапештском меморандуме, подписанном 5 декабря 1994 года лидерами Украины, России, Великобритании и США. В соответствии с договором Украина ликвидировала ядерный арсенал, унаследованный после распада СССР.

На Украине захотели вернуть стране статус ядерной державы

На Украине захотели вернуть стране статус ядерной державы

Ранее Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в Белоруссию отправили оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) "Искандер-М", который способен запускать обычные и ядерные ракеты. Он добавил, что с 3 апреля стартовало обучение белорусских военнослужащих управлению данным оружием на одном из российских полигонов в целях защиты Союзного государства.

Оксана Попова
  • Новости
  • Билл Клинтон
  • США
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров