Клинтон пожалел, что уговорил Киев отказаться от ядерного оружия
Клинтон сожалеет, что заставил Украину отказаться от ядерного оружия в 1994 году
5 декабря 1994 года. Президенты России, США и Украины Борис Ельцин, Билл Клинтон, Леонид Кучма и премьер-министр Великобритании Джон Мейджор. Обложка © ТАСС / Александр Сенцов
Бывший лидер США Билл Клинтон сожалеет, что уговорил Киев отказаться от ядерного оружия во время своего президентства в 1994 году. В интервью ирландскому телеканалу RTE он признался, что чувствует ответственность за данное событие.
"Я чувствую личную ответственность, потому что я заставил их [украинцев] согласиться отказаться от ядерного оружия. И никто из них не думает, что Россия устроила бы эту выходку, если бы у Украины до сих пор было её [ядерное] оружие", — сообщил он.
Речь идёт о Будапештском меморандуме, подписанном 5 декабря 1994 года лидерами Украины, России, Великобритании и США. В соответствии с договором Украина ликвидировала ядерный арсенал, унаследованный после распада СССР.
Ранее Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в Белоруссию отправили оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) "Искандер-М", который способен запускать обычные и ядерные ракеты. Он добавил, что с 3 апреля стартовало обучение белорусских военнослужащих управлению данным оружием на одном из российских полигонов в целях защиты Союзного государства.