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4 апреля, 09:56

Шойгу сообщил о передаче Белоруссии комплекса "Искандер", способного нести ядерное оружие

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в Белоруссию отправили оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) "Искандер-М", который способен запускать обычные и ядерные ракеты.

"Кроме того, Вооружённым силам Белоруссии передан оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М". Он может использовать ракеты как в обычном, так и в ядерном исполнении", — уточнил он во время селекторного совещания в военном ведомстве.

Министр добавил, что с 3 апреля стартовало обучение белорусских военнослужащих управлению данным оружием на одном из российских полигонов в целях защиты Союзного государства.

Шойгу: Штурмовая авиация Белоруссии получила возможность наносить ядерные удары

Шойгу: Штурмовая авиация Белоруссии получила возможность наносить ядерные удары

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что к 1 июля РФ завершит строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии. Глава государства отметил, что Москва передала Минску комплекс "Искандер", который может быть носителем таких вооружений.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Татьяна Миссуми
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