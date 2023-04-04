Шойгу сообщил о передаче Белоруссии комплекса "Искандер", способного нести ядерное оружие
Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в Белоруссию отправили оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) "Искандер-М", который способен запускать обычные и ядерные ракеты.
"Кроме того, Вооружённым силам Белоруссии передан оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М". Он может использовать ракеты как в обычном, так и в ядерном исполнении", — уточнил он во время селекторного совещания в военном ведомстве.
Министр добавил, что с 3 апреля стартовало обучение белорусских военнослужащих управлению данным оружием на одном из российских полигонов в целях защиты Союзного государства.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что к 1 июля РФ завершит строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии. Глава государства отметил, что Москва передала Минску комплекс "Искандер", который может быть носителем таких вооружений.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ