Шойгу сообщил о передаче Белоруссии комплекса "Искандер", способного нести ядерное оружие

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в Белоруссию отправили оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) "Искандер-М", который способен запускать обычные и ядерные ракеты.

"Кроме того, Вооружённым силам Белоруссии передан оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М". Он может использовать ракеты как в обычном, так и в ядерном исполнении", — уточнил он во время селекторного совещания в военном ведомстве.