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4 апреля, 09:32

Шойгу: Штурмовая авиация Белоруссии получила возможность наносить ядерные удары

Часть самолётов штурмовой авиации Белоруссии получили возможность наносить удары средствами поражения в ядерном оснащении. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

"Часть белорусских самолётов штурмовой авиации получили способность наносить удары по объектам противника средствами поражения в ядерном оснащении", — сказал министр в ходе селекторного совещания в ведомстве.

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Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что к 1 июля РФ завершит строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии. Также глава государства сообщил, что Москва передаёт Минску комплекс "Искандер", который может быть носителем таких вооружений. Позднее стало известно, что белорусские военнослужащие отправились в Россию, чтобы изучить вопросы содержания и применения тактических ядерных боеприпасов ОТРК "Искандер-М".

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ТАСС / Вадим Савицкий/Пресс-служба Минобороны РФ

Александра Вишнякова
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