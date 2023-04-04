Шойгу: Штурмовая авиация Белоруссии получила возможность наносить ядерные удары
Часть самолётов штурмовой авиации Белоруссии получили возможность наносить удары средствами поражения в ядерном оснащении. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
"Часть белорусских самолётов штурмовой авиации получили способность наносить удары по объектам противника средствами поражения в ядерном оснащении", — сказал министр в ходе селекторного совещания в ведомстве.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что к 1 июля РФ завершит строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии. Также глава государства сообщил, что Москва передаёт Минску комплекс "Искандер", который может быть носителем таких вооружений. Позднее стало известно, что белорусские военнослужащие отправились в Россию, чтобы изучить вопросы содержания и применения тактических ядерных боеприпасов ОТРК "Искандер-М".
ТАСС / Вадим Савицкий/Пресс-служба Минобороны РФ