Шойгу: Штурмовая авиация Белоруссии получила возможность наносить ядерные удары

Часть самолётов штурмовой авиации Белоруссии получили возможность наносить удары средствами поражения в ядерном оснащении. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

"Часть белорусских самолётов штурмовой авиации получили способность наносить удары по объектам противника средствами поражения в ядерном оснащении", — сказал министр в ходе селекторного совещания в ведомстве.