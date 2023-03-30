До каких стран могут достать российские "Искандеры" из Белоруссии Оглавление Тактическое ядерное оружие в Белоруссии "Искандер": характеристики, модификации, дальность Белоруссия на карте: дальность ракеты "Искандер" Калининградская область на карте: "Искандеры" в Калининграде Тактическое ядерное оружие России Тактическое ядерное оружие — особый вид вооружений. Для его применения нужна своя тактика и условия хранения. Именно оно в случае необходимости решит исход боевых действий. 91640 91640 Белорусские "Искандеры". Фото © t.me / Телекомпания "ВоенТВ" Министерства обороны Республики Беларусь

Подполковник армии США Дэниел Дэвис заявил, что США ждёт катастрофический исход в случае прямого столкновения с РФ. Вероятное размещение ядерного оружия в Белоруссии в случае начала полномасштабных боевых действий ставит под угрозу практически всех союзников США по НАТО на территории Европы.

Тактическое ядерное оружие в Белоруссии

На днях в СМИ появилась информация, что Россия по просьбе белорусской стороны разместит своё тактическое ядерное оружие (ТЯО) в Белоруссии. Подробностей о сроках не сообщается, однако известно, что с 3 апреля начнётся обучение белорусских экипажей истребителей, способных нести ядерное оружие, а к 1 июля завершится строительство специального хранилища для ТЯО на территории республики.

Президент РФ Владимир Путин отметил, что Россия уже передала Белоруссии комплексы "Искандер", которые также могут выступать носителями ТЯО. О возможности их передачи сообщалось ещё летом 2022-го. В начале февраля Минобороны Белоруссии сообщало, что их военные уже приступили к самостоятельной эксплуатации данного ракетного комплекса.

"Искандер": характеристики, модификации, дальность

Основное назначение оперативного ракетного комплекса "Искандер" — ликвидация систем ПВО и ПРО противника и других стратегических объектов. Он может поражать командные пункты, узлы связи, скопления войск и техники, артиллерию, корабли, самолёты и вертолёты на аэродромах.

Дальность поражения ОТРК "Искандер-М" — от 50 до 500 километров, а по некоторым данным, уже пройден предел в 650 километров. Точность попадания составляет пять-семь метров. Благодаря своим особенностям "Искандер" способен маневрировать на всей траектории полёта. По словам экспертов, "Искандеры" могут прорывать современные системы ПВО и ПРО вне зависимости от их количества возле целей.

— Скажем так, это хороший комплекс. Но "Искандер" не самое мощное у нас оружие, при этом оно уже самое мощное в мире. В США только пытаются создать нечто подобное, — отмечает военный эксперт и доктор военных наук Константин Сивков.

"Искандер" может применять как баллистические, так и крылатые ракеты — как в обычном, так и в ядерном исполнении.

По словам экспертов, "Искандер" наряду с комплексами "Триумф" и "Бастион" играет важнейшую роль в осуществлении концепции закрытых для доступа зон Anti-Access/Area Denial (A2/AD) Вооружённых сил РФ.

Белоруссия на карте: дальность ракеты "Искандер"

Белоруссия на карте © Google-карты

По словам экспертов, территория Белоруссии значительно расширяет зону установки российских ударных систем на западном направлении. Это касается и тактических, и стратегических вооружений.

— Если брать от границ Белоруссии вглубь на 100 километров и от этой величины отмерить 500 километров (дальность пуска "Искандера") — вот вам примерная зона поражения. Где-то 400 километров получается как минимум. Ну, всю Польшу простреливают фактически, — подчеркнул Константин Сивков.

Также в случае необходимости в зоне поражения окажется вся территория Украины — вплоть до самых отдалённых от РФ границ, а по некоторым данным — часть Словакии, Чехии, Румынии, а также все страны Прибалтики и столица Финляндии Хельсинки. Помимо потенциального поражения новых целей "Искандеры" также обеспечат прикрытие миротворческих сил РФ в Приднестровье.

Калининградская область на карте: "Искандеры" в Калининграде

Калининградская область на карте © Яндекс.Карты

Военный эксперт Константин Сивков отметил, что в 2016 году комплексы "Искандер" также были развёрнуты в Калининградской области.

— Что касается Калининграда, "Искандеры" базируются в районе, граничащем с местом дислокации сил НАТО, и это закономерная реакция на возможные угрозы. Это не наступательное, а оборонительное оружие. Но, если что, полетят они далеко, — отметил военный эксперт Константин Сивков.

В случае чего — в зону поражения попадут территории Украины, Польши, стран Прибалтики, Финляндии, Швеции и Дании. Эксперты допускают, что дальность применения "Искандера" может превышать официально заявленную, а значит, повод для беспокойства у европейских стран есть. Особенно должны нервничать в Польше, Германии и Швеции.

Тактическое ядерное оружие России

По словам Сивкова, после размещения комплексов "Искандер" на территории Калининграда и Белоруссии в зону удара попадают практически все крупные базы НАТО и системы ПРО США на территории Европы.

Как считает военный эксперт Алексей Леонков, тот факт, что в Белоруссии создаётся ядерное хранилище, ещё не говорит о том, что ядерное оружие сразу же туда отправят.

— Они там окажутся тогда, когда наше руководство посчитает нужным. И, если оно там появится, "Искандеры" с ядерными боеголовками будут нацелены на наиболее опасные направления. Обратите внимание на то, что американские ядерные бомбы хранятся на базах в Германии, Бельгии, Италии. Даже в Турции есть. Так что этот шаг (поставка ТЯО в Белоруссию. — Прим. Лайфа) будет оправдан, — отмечает Алексей Леонков.

По данным из открытых источников, ракеты ОТРК "Искандер" могут нести ядерную боевую часть мощностью до 50 килотонн. Это примерно в три раза мощнее бомбы, сброшенной американцами на Хиросиму (15–18 Кт). Максимальная скорость полёта "Искандера" не раскрывается, но известно, что она приближается к 10 Махам (12 тысяч километров в час). Заявленную дальность в 500–600 километров при такой скорости ракета "Искандер" преодолеет примерно за 3,75 минуты. Один удар ТЯО, предположительно, может уничтожить цели на площади примерно полтора на полтора километра.

"Искандеры" могут применяться как индивидуально, так и при массированном ответно-встречном ударе, во время которого часть наиболее важных целей могут быть поражены гиперзвуковыми ракетами "Кинжал". Носителями этого оружия выступают сверхзвуковые истребители МиГ-31.

Авторы Евгений Жуков