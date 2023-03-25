Путин: РФ передала Минску комплекс "Искандер", который может быть носителем ядерного оружия

Россия уже передала Белоруссии ракетный комплекс "Искандер", который может быть носителем ядерного оружия. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в беседе с ведущим программы "Москва. Кремль. Путин" Павлом Зарубиным. По словам главы государства, по такой схеме то же самое делают США в Европе.

"Мы уже передали в Беларусь наш известный, очень эффективный комплекс "Искандер". С третьего апреля приступаем к обучению экипажа", — сказал Путин.