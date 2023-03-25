Путин: РФ передала Минску комплекс "Искандер", который может быть носителем ядерного оружия
Россия уже передала Белоруссии ракетный комплекс "Искандер", который может быть носителем ядерного оружия. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в беседе с ведущим программы "Москва. Кремль. Путин" Павлом Зарубиным. По словам главы государства, по такой схеме то же самое делают США в Европе.
"Мы уже передали в Беларусь наш известный, очень эффективный комплекс "Искандер". С третьего апреля приступаем к обучению экипажа", — сказал Путин.
Он также отметил, что белорусский лидер Александр Лукашенко давно просил разместить в республике тактическое ядерное оружие. Вместе с тем, по словам президента, на территории Белоруссии будет построено хранилище для тактического ядерного оружия. Его строительство завершится уже к первому июля текущего года.
Ранее Путин заявил, что нашей стране есть чем ответить на снаряды с обеднённым ураном, комментируя соответствующие планы Великобритании. Также глава государства сказал, что РФ не допускает излишней милитаризации своей экономики, а вот странам Запада придётся это сделать, если они действительно намерены поставить Киеву боеприпасы и технику в заявленном количестве.
ТАСС / Антон Новодережкин