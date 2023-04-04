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4 апреля, 09:11

Белорусских ракетчиков обучат в России управлять тактическим ядерным оружием

Расчёты "Искандеров-М" ракетных войск Белоруссии отправились в Россию на обучение

<p>Расчёты "Искандеров-М" ракетных войск Белоруссии отправились в Россию на обучение. Фото © Министерство обороны Республики Беларусь</p>

Расчёты "Искандеров-М" ракетных войск Белоруссии отправились в Россию на обучение. Фото © Министерство обороны Республики Беларусь

Военнослужащие Белоруссии изучат в России вопросы содержания и применения тактических ядерных боеприпасов ОТРК "Искандер-М". Об этом сообщает пресс-служба Минобороны республики.

"Личному составу расчётов предстоит детально изучить вопросы содержания и применения тактических ядерных боеприпасов ОТРК "Искандер-М", — подчеркнули в белорусском оборонном ведомстве.

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Военные уже отправились на обучение в Россию. Полный цикл занятий пройдёт на одном из полигонов РФ. Основными действиями станут совершенствование практических навыков в подготовке к применению ракетного комплекса, тренировка в его развёртывании, а также проведение учебно-боевых пусков.

Белорусские военные отправляются для обучения в Россию. Фото © Telegram / Министерство обороны Белоруссии / Агентство "Ваяр" / Ян Горбанюк

Белорусские военные отправляются для обучения в Россию. Фото © Telegram / Министерство обороны Белоруссии / Агентство "Ваяр" / Ян Горбанюк

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что к 1 июля РФ завершит строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии. Также глава государства сообщил, что Москва передала Минску комплекс "Искандер", который может быть носителем таких вооружений.

Никита Никонов
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