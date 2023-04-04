Белорусских ракетчиков обучат в России управлять тактическим ядерным оружием

Военнослужащие Белоруссии изучат в России вопросы содержания и применения тактических ядерных боеприпасов ОТРК "Искандер-М". Об этом сообщает пресс-служба Минобороны республики.

Военные уже отправились на обучение в Россию. Полный цикл занятий пройдёт на одном из полигонов РФ. Основными действиями станут совершенствование практических навыков в подготовке к применению ракетного комплекса, тренировка в его развёртывании, а также проведение учебно-боевых пусков.