Белорусских ракетчиков обучат в России управлять тактическим ядерным оружием
Расчёты "Искандеров-М" ракетных войск Белоруссии отправились в Россию на обучение
Расчёты "Искандеров-М" ракетных войск Белоруссии отправились в Россию на обучение. Фото © Министерство обороны Республики Беларусь
Военнослужащие Белоруссии изучат в России вопросы содержания и применения тактических ядерных боеприпасов ОТРК "Искандер-М". Об этом сообщает пресс-служба Минобороны республики.
"Личному составу расчётов предстоит детально изучить вопросы содержания и применения тактических ядерных боеприпасов ОТРК "Искандер-М", — подчеркнули в белорусском оборонном ведомстве.
Военные уже отправились на обучение в Россию. Полный цикл занятий пройдёт на одном из полигонов РФ. Основными действиями станут совершенствование практических навыков в подготовке к применению ракетного комплекса, тренировка в его развёртывании, а также проведение учебно-боевых пусков.
Белорусские военные отправляются для обучения в Россию. Фото © Telegram / Министерство обороны Белоруссии / Агентство "Ваяр" / Ян Горбанюк
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что к 1 июля РФ завершит строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии. Также глава государства сообщил, что Москва передала Минску комплекс "Искандер", который может быть носителем таких вооружений.