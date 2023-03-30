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30 марта, 13:57

Украинцы снова просят Зеленского заполучить ядерное оружие

На сайте Зеленского вновь появилась петиция с требованием ядерного оружия для Украины

На сайте президента Украины Владимира Зеленского опубликована очередная петиция с требованием поставить на вооружение страны ядерное оружие, автор документа не привёл аргументацию.

"Разместить ядерное оружие от США на территории Украины или сделать Украину государством с собственным ядерным вооружением", — указано в тексте.

На данный момент петицию подписали около ста человек. Чтобы она попала для рассмотрения на стол украинского лидера, необходимо собрать 25 тысяч голосов за последующие 92 дня.

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Напомним, это не первая петиция с подобным требованием. Ранее документ с названием "Вернуть Украине ядерный статус" был опубликован на сайте в сентябре прошлого года. Затем ещё одна такая петиция появилась в октябре.

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Татьяна Миссуми
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