Украинцы снова просят Зеленского заполучить ядерное оружие
На сайте Зеленского вновь появилась петиция с требованием ядерного оружия для Украины
На сайте президента Украины Владимира Зеленского опубликована очередная петиция с требованием поставить на вооружение страны ядерное оружие, автор документа не привёл аргументацию.
"Разместить ядерное оружие от США на территории Украины или сделать Украину государством с собственным ядерным вооружением", — указано в тексте.
На данный момент петицию подписали около ста человек. Чтобы она попала для рассмотрения на стол украинского лидера, необходимо собрать 25 тысяч голосов за последующие 92 дня.
Напомним, это не первая петиция с подобным требованием. Ранее документ с названием "Вернуть Украине ядерный статус" был опубликован на сайте в сентябре прошлого года. Затем ещё одна такая петиция появилась в октябре.
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