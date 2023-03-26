Советник Зеленского попросил у ЕС больше оружия для контрнаступления

Власти Украины хотели бы, чтобы Европа усилила санкции против России и дала Украине больше оружия после решения Москвы разместить ядерное тактическое оружие в Белоруссии. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Необходимо увеличить военный потенциал Украины для контрнаступления и усилить санкции против России", — сказал он в эфире французского телеканала "Эль-се-и".

Так, по словам Подоляка, Киев ждёт от Парижа "лидирующей роли, ответственности, решительности и совершения исторического выбора". Советник офиса Зеленского посетовал, что Россия атакует с применением беспилотников и ракет, которые украинские военные не могут перехватить.

"Против нас используют авиацию, в том числе ту, которая могла бы быть снабжена тактическим ядерным оружием, и мы можем ответить лишь при наличии таких же мощностей в сфере авиации. Было бы очень желательно, чтобы Франция показала пример в этом отношении", — сказал Подоляк.

Он пояснил, что не просит у Парижа истребители "Мираж". Власти Украины хотели бы от Европы "авиационной коалиции", какая была создана по вопросу о передаче Киеву танков. У властей Украины на этот счёт "есть концепт поставок дополнительных вооружений", которые нужны для контрнаступления.

"Мы пока ещё не собрали достаточно ресурсов. Не хватает 155-миллиметровых снарядов, танков, тактической амуниции. Не обеспечив наступление, мы рискуем столкнуться с потерями", — сказал Подоляк.