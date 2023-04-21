ВСУ провалили шанс сделать весеннее контрнаступление неожиданным

ВСУ не удастся удивить ВС России во время грядущего контрнаступления, уверен военный эксперт, капитан первого ранга Василий Дандыкин. По его словам, сейчас линия соприкосновения защищена минами, а украинцы пытаются "прощупать" её и "куда-то толкнуться своими тачанками".

"Неожиданным контрнаступление не будет... Фактически сейчас в Артёмовске воюет дивизия добровольцев. Я представляю, насколько страшные там сейчас идут бои, потому что украинцы бросают в бой спецназ и всех остальных, потому что им нужно деблокировать наших бойцов. Но это уже их проблемы. Паники никакой не будет", — объяснил он в беседе с телеканалом "360".

Причём российские подразделения по весу залпа превосходят противника в несколько раз, заметил Дандыкин. Он указал, что регулярные обстрелы Донецка — единственное, что могут делать ВСУ. Также в западной части фронта противник иногда пытается переправиться через Днепр, однако сразу отправляется на дно.

"Это довольно абсурдный вариант, потому что Днепр достаточно широк. Им деваться некуда. Они должны пойти и что-то изобразить", — добавил он.

По словам эксперта, главная составляющая нынешнего конфликта — информационная. Так, на стороне Украины все западные СМИ, а российские военные тем временем готовятся к отражению реальной атаки.