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21 апреля, 14:06

ВСУ провалили шанс сделать весеннее контрнаступление неожиданным

Военный эксперт Дандыкин: ВС России готовы к контрнаступлению ВСУ

ВСУ не удастся удивить ВС России во время грядущего контрнаступления, уверен военный эксперт, капитан первого ранга Василий Дандыкин. По его словам, сейчас линия соприкосновения защищена минами, а украинцы пытаются "прощупать" её и "куда-то толкнуться своими тачанками".

"Неожиданным контрнаступление не будет... Фактически сейчас в Артёмовске воюет дивизия добровольцев. Я представляю, насколько страшные там сейчас идут бои, потому что украинцы бросают в бой спецназ и всех остальных, потому что им нужно деблокировать наших бойцов. Но это уже их проблемы. Паники никакой не будет", — объяснил он в беседе с телеканалом "360".

Причём российские подразделения по весу залпа превосходят противника в несколько раз, заметил Дандыкин. Он указал, что регулярные обстрелы Донецка — единственное, что могут делать ВСУ. Также в западной части фронта противник иногда пытается переправиться через Днепр, однако сразу отправляется на дно.

"Это довольно абсурдный вариант, потому что Днепр достаточно широк. Им деваться некуда. Они должны пойти и что-то изобразить", добавил он.

По словам эксперта, главная составляющая нынешнего конфликта — информационная. Так, на стороне Украины все западные СМИ, а российские военные тем временем готовятся к отражению реальной атаки.

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Что известно о планах ВСУ отправить 80 тысяч бойцов, чтобы удержать Артёмовск

Лайф рассказывал, в чём заключается опасность для ВСУ российского дрона-камикадзе "Ланцет". По словам военного эксперта Виктора Литовкина, его главное преимущество состоит в бесшумной работе, что обеспечивает эффект неожиданности для противника.

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ТАСС / Андрей Рубцов

Матвей Константинов
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