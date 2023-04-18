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Опубликовано 18 апреля 2023, 13:54
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Военный эксперт объяснил уникальность "самого опасного для ВСУ" беспилотника "Ланцет"

Эксперт Литовкин: Преимущество "Ланцета" заключается в его бесшумной работе

Обложка © ТАСС / Ладислав Карпов

Обложка © ТАСС / Ладислав Карпов

Главное преимущество российского беспилотника-камикадзе "Ланцет", который на Украине уже нарекли самым опасным дроном, заключается в его бесшумной работе. Об этом в беседе с Лайфом рассказал военный эксперт, полковник в запасе Виктор Литовкин.

По его словам, бесшумная работа двигателя затрудняет поиск "Ланцета" для ПВО противника. Кроме того, при подлёте к цели осуществляется двусторонний контакт с оператором, то есть аппарат передаёт сигнал и получает соответствующие команды. Так, дрон может поражать танк, штаб, систему радиоэлектронной борьбы и так далее.

"Его преимущество в бесшумности, он не тарахтит, его практически не слышно, когда он летит. Поэтому его обнаружить труднее. Ведь беспилотники обнаруживают не только радиолокационными станциями. Когда слышишь тарахтелку — ага, летит беспилотник. А если ты не видишь и не слышишь, то беспилотник может подкрасться незаметно, и ты не успеешь никаких мер предосторожности применить, сбить этот беспилотник. Тем он и хорош!" — резюмировал Литовкин.

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Ранее в Минобороны показывали кадры уничтожения "Ланцетом" западной системы ПВО Stormer HVM. В военном ведомстве подчеркнули, что данные БПЛА эффективно применяются для уничтожения самой разной техники: артиллерийских орудий, самоходок, ЗРС и танков.

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Наталья Демьянова
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