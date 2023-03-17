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Опубликовано 17 марта 2023, 19:13
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СМИ объяснили, какую убийцу HIMARS выставила на поле боя Россия

Lidovky: Российский дрон-камикадзе "Ланцет" стал убийцей американских РСЗО HIMARS

Россия выставила на поле боя на Украине убийцу американских РСЗО HIMARS — дроны-камикадзе "Ланцет", пишет обозреватель чешской газеты Lidovky Штепан Гобза. По его словам, российская разработка является аналогом американского Switchblade.

"Ланцет" де-факто — аналог американского барражирующего боеприпаса Switchblade, уничтожает украинские цели западного происхождения, в том числе американские артиллерийские ракетные комплексы HIMARS и британские БМП Stormer, — считает он.

Кроме того, помимо точности плюсом российского БПЛА является его способность работать автономно, а также самостоятельно уворачиваться от средств ПВО или выбирать цель. Более того, его заряд мощнее, чем у аналогов, что позволяет "Ланцету" уничтожить бронетранспортёры или лёгкие танки.

Опубликовано видео удара дрона-камикадзе по гаубице ВСУ
Опубликовано видео удара дрона-камикадзе по гаубице ВСУ

Ранее в Минобороны показывали кадры уничтожения "Ланцетом" западной системы ПВО Stormer HVM. В ведомстве подчеркнули, что данные БПЛА эффективно применяются для уничтожения самой разной техники: артиллерийских орудий, самоходок, ЗРС и танков.

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Матвей Константинов
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