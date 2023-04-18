На Украине назвали самый опасный для ВСУ российский дрон

"Дрон "Ланцет" — самый опасный дрон для нас <...> Очень полезный для уничтожения артиллерии", — приводит его слова издание The Economist.

Издание указывает, что для противостояния дронам может использоваться фальшивое вооружение. В частности, в материале The Economist говорится о деревянных моделях РСЗО HIMARS. Указанное фальшивое вооружение ВСУ перемещают на грузовиках по территории Украины. Как уточнил Геращенко, оно выглядит настолько реалистично, что даже на расстоянии пяти метров его не отличить от настоящего.