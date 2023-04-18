На Украине назвали самый опасный для ВСУ российский дрон
Советник главы МВД Украины счёл "Ланцет" самым опасным для ВСУ российским дроном
Российский дрон-камикадзе "Ланцет" является самым опасным беспилотником для ВСУ. Об этом заявил советник главы МВД Украины Антон Геращенко.
"Дрон "Ланцет" — самый опасный дрон для нас <...> Очень полезный для уничтожения артиллерии", — приводит его слова издание The Economist.
Издание указывает, что для противостояния дронам может использоваться фальшивое вооружение. В частности, в материале The Economist говорится о деревянных моделях РСЗО HIMARS. Указанное фальшивое вооружение ВСУ перемещают на грузовиках по территории Украины. Как уточнил Геращенко, оно выглядит настолько реалистично, что даже на расстоянии пяти метров его не отличить от настоящего.
Ранее в Минобороны показывали кадры уничтожения "Ланцетом" западной системы ПВО Stormer HVM. В военном ведомстве подчеркнули, что данные БПЛА эффективно применяются для уничтожения самой разной техники: артиллерийских орудий, самоходок, ЗРС и танков.