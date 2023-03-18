ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 18 марта 2023, 08:27
11377

Появилось видео испепеления чешской RM-70 на Украине дроном-камикадзе "Ланцет"

Минобороны опубликовало видео уничтожения чешской РСЗО RM-70 дроном-камикадзе "Ланцет"

Минобороны РФ показало уничтожение ракетной системы залпового огня RM-70 высокоточным барражирующим боеприпасом в ходе выполнения задач специальной военной операции. Кадры ведомство опубликовало в своём телеграм-канале.

Уничтожение чешской РСЗО RM-70. Видео © Telegram / Минобороны России

"Боевая машина была обнаружена расчётами БПЛА на Авдеевском направлении в зоне проведения специальной военной операции. После чего была уничтожена высокоточным барражирующим боеприпасом. Контроль попадания осуществлялся расчётами БПЛА", — говорится в сообщении.

Как уточнили в российском оборонном ведомстве, в ходе военных действий барражирущие боеприпасы эффективно применяются для уничтожения украинской боевой техники. С их помощью российские военные уничтожают артиллерийские орудия, самоходные артиллерийские установки, самоходные зенитно-ракетные системы, РСЗО, танки и прочую бронетехнику.

Дрон снял на видео уничтожение натовского комплекса ПВО на Украине "Ланцетом"
Дрон снял на видео уничтожение натовского комплекса ПВО на Украине "Ланцетом"

Ранее Лайф рассказывал, что в ходе спецоперации за сутки удалось уничтожить две радиолокационные станции ВСУ. Кроме того, российские средства противовоздушной обороны перехватили пять снарядов американской РСЗО HIMARS и ракету "Точка-У".

BannerImage

Telegram / Минобороны России

Николь Вербер
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar