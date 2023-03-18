Появилось видео испепеления чешской RM-70 на Украине дроном-камикадзе "Ланцет"

Минобороны РФ показало уничтожение ракетной системы залпового огня RM-70 высокоточным барражирующим боеприпасом в ходе выполнения задач специальной военной операции. Кадры ведомство опубликовало в своём телеграм-канале.

Уничтожение чешской РСЗО RM-70. Видео © Telegram / Минобороны России

"Боевая машина была обнаружена расчётами БПЛА на Авдеевском направлении в зоне проведения специальной военной операции. После чего была уничтожена высокоточным барражирующим боеприпасом. Контроль попадания осуществлялся расчётами БПЛА", — говорится в сообщении.

Как уточнили в российском оборонном ведомстве, в ходе военных действий барражирущие боеприпасы эффективно применяются для уничтожения украинской боевой техники. С их помощью российские военные уничтожают артиллерийские орудия, самоходные артиллерийские установки, самоходные зенитно-ракетные системы, РСЗО, танки и прочую бронетехнику.