Появилось видео испепеления чешской RM-70 на Украине дроном-камикадзе "Ланцет"
Минобороны опубликовало видео уничтожения чешской РСЗО RM-70 дроном-камикадзе "Ланцет"
Минобороны РФ показало уничтожение ракетной системы залпового огня RM-70 высокоточным барражирующим боеприпасом в ходе выполнения задач специальной военной операции. Кадры ведомство опубликовало в своём телеграм-канале.
Уничтожение чешской РСЗО RM-70. Видео © Telegram / Минобороны России
"Боевая машина была обнаружена расчётами БПЛА на Авдеевском направлении в зоне проведения специальной военной операции. После чего была уничтожена высокоточным барражирующим боеприпасом. Контроль попадания осуществлялся расчётами БПЛА", — говорится в сообщении.
Как уточнили в российском оборонном ведомстве, в ходе военных действий барражирущие боеприпасы эффективно применяются для уничтожения украинской боевой техники. С их помощью российские военные уничтожают артиллерийские орудия, самоходные артиллерийские установки, самоходные зенитно-ракетные системы, РСЗО, танки и прочую бронетехнику.
Ранее Лайф рассказывал, что в ходе спецоперации за сутки удалось уничтожить две радиолокационные станции ВСУ. Кроме того, российские средства противовоздушной обороны перехватили пять снарядов американской РСЗО HIMARS и ракету "Точка-У".
Telegram / Минобороны России