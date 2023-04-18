Что известно о планах ВСУ отправить 80 тысяч бойцов, чтобы удержать Артёмовск Военные эксперты рассказали Лайфу, как Киев пытается спасти положение под Артёмовском. 85257 85257 Танк ВСУ в Донецкой области. Обложка © Getty Images / Anadolu Agency / Muhammed Enes Yildirim

Согласно данным журналистов Newsweek, ВСУ готовятся к контратаке. "Наступление будет предпринято 10-м украинским оперативным корпусом, состоящим из девяти бригад, которые в настоящий момент перевооружаются силами США и союзников". О похожей цифре упоминали и российские источники, называя 80 тысяч человек. Речь шла о группировке, которая находится в Северске, Славянске, Краматорске, Дружковке, Константиновке и Часовом Яре.

"ВСУ развернули на артёмовском направлении до 30,5 тысяч военных, — пишет Newsweek, ссылаясь на секретные документы Пентагона, слитые в Сеть. — Американская разведка следит за ситуацией вокруг Артёмовска, предполагая, что город будет взят российскими силами — это станет для Киева "психологическим ударом".

"Емкость всех тяжёлых застроек — это 3–4 тысячи, максимум 5 тысяч человек. Надо исходить из того, что они уже готовы и ждут только прибытия поставки новых вооружений и специалистов, которые проходили обучение", — напоминает руководитель научной программы "Информационные и гибридные войны", профессор кафедры российской политики факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова Андрей Манойло..

Известно, что вопреки критическому для себя положению, украинские войска продолжают перебрасывать резервы в западную часть города. Все линии коммуникации окружённого противника находятся под огнём российской артиллерии. Киевские формирования пытаются контратаковать и сдерживать продвижение на западную окраину, несмотря на освобождение армией РФ 80% Артёмовска. По мнению военкоров, ВСУ отведут силы на заготовленные позиции на юго-западной окраине.

Резервы ВСУ

Военнослужащие ВСУ. Фото © Getty Images / Roman Pilipey

"Численность обучаемых за границей артиллеристов и пехоты может составить около 10 тысяч человек. Раненных людей выдернут из госпиталей и поставят в строй. Плюс силы Нацгвардии, которая формирует бригады. Не нужно забывать о нескольких тысячах наемников. Ну и очень жесткая мобилизация, включающая и женщин. В сухом остатке Киев может сосредоточить силы трех корпусов и 15 бригад для контрнаступления, — говорит военный аналитик, капитан 1-го ранга в запасе Василий Дандыкин. — Попытаться взять реванш ВСУ могут на Крымском направлении или перейдя в наступления отвлекающего характера на разных участках, используя ДРГ".

Падение Бахмута

"Операцию "Бахмут" будут вспоминать как поворотный момент в СВО и мировой истории, — считают сербские СМИ. Издание "Новый Стандарт" предрекает Москве битву до победного конца. — Сражение за Артёмовск подходит к концу, и оно является поворотным моментом в конфликте. Россия добивается задуманного, а США грозит провал".

По словам журналиста, это показали городские бои. Сдача населённого пункта обрушит линию фронта, начнутся еще более ожесточенные бои. В итоге Украину постигнет коллапс, а Вашингтон начнёт переговорный процесс, в результате которого Россия прирастет новыми территориями.

"Контрнаступление ВСУ в западной прессе анонсируют очень часто. Полагаю, что у «заказчиков» этой информации есть несколько целей. Одна из них — создавать постоянно нарастающее психологическое давление, чтобы российская сторона перешла в напряженное эмоциональное состояние задолго до реальных боевых действий. А начало атаки застало бы нас на грани эмоционального нервного истощения, — считает профессор Андрей Манойло.

Такая тактика может спровоцировать соответствующее и эмоциональное заявление со стороны руководства армии РФ или парламентариев, говорит профессор. Если кто-то заявит, что это вброс и верить этим датам не нужно, то в случае проблем Запад попытается сыграть на этом, усугубляя ожидания в обществе.

Артиллеристы ВСУ на учебном полигоне британской армии. Фото © Getty Images / Finnbarr Webster

"Нельзя списывать со счетов и то, что подобные заявления западных СМИ оказывают мобилизующее воздействие на ВСУ. Например, если американские СМИ говорят, что наступление начнётся, а Вашингтон и страны ЕС поддерживают и обучают украинские войска, то ВСУ верят им. Американцы сейчас стараются насытить Киев боеприпасами и средствами поражения, поставить технику и доставить контингенты, которые должны уже закончить обучение на Западе. Чтобы специалисты, обученные тактике боевых действий по методикам НАТО, появились в этом регионе. Поэтому украинская сторона считает, что американцы более информированы", — говорит Манойло.

В то же время вероятна и мелкая тактическая цель — заставить «устать» ждать российские войска. Чехарда заявлений о сроках контрнаступлений и механизм изматывания, по мнению политолога, тоже актуальны для западной разведки.

Авторы Андрей Лапенков