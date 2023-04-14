Демарш Макрона: как страны Европы собрались наказать Украину Какие страны готовятся покинуть Евросоюз и чем обернётся для США и Украины призыв главы Франции заблокировать финансирование ВСУ. 36513 36513 Президент Франции Эмманюэль Макрон. Обложка © ТАСС / АР / Peter Dejong

Сообщение польского агентства PAP о том, что Франция заблокировала решение ЕС о финансировании поставок боеприпасов для ВСУ, облетело весь мир. Цена программы — 2 миллиарда долларов, так необходимые Незалежной на продолжение военных действий.

Напомним, глава Франции вернулся из Пекина, изменив риторику и призвав Европу выйти из-под влияния США, призывая в то же время остановить украинский конфликт. Польские источники ИА РАР полагают, что за решением Франции скрывается лоббирование собственных оружейных фирм. Издание комментирует, что "речь идёт о создании механизма принудительного заказа определённого снаряжения, в котором украинская сторона может фактически не нуждаться". То есть Париж бойкотирует решение Евросоюза закупать для Украины необходимое количество снарядов у третьих стран в рамках вышеуказанного финансирования.

Накануне блокировки программы издание New York Times опубликовало заметку с заголовком "От красной дорожки до собачьей конуры", обвиняя Макрона в пиаре и подобострастии перед Пекином. Также в статье прозвучал намёк на скорую "отставку" главы Елисейского дворца. "Эмманюэль Макрон примерил на себя образ Шарля де Голля", заявили в The Wall Street Journal, назвав действия Макрона подрывом поддержки США в Европе.

Визит в Китай и шантаж ограничениями программ поддержки Украины Эмманюэль Макрон использует для давления на Вашингтон и Еврокомиссию, считает глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото © ТАСС / АР / Ng Han Guan / POOL

— Во Франции сейчас тяжёлый социальный кризис, Парижу нужны дополнительные финансы, в том числе за счёт эмиссии ЦБ ЕС и американского списания долгов. Эти деньги глава Франции и пытается выбить из своих партнёров, создавая видимость угрозы перехода в орбиту влияния Пекина, что крайне маловероятно, — комментирует Никита Мендкович.

Политолог не исключает, что пример Макрона будет заразителен и для лидеров других стран. По этому пути могут в дальнейшем пойти Венгрия, Австрия, которые изначально со скепсисом относились к программам финансирования Киева. Кроме того, к аналогичной позиции могут прийти и в Италии. Таковы политические последствия демарша Макрона. США и Еврокомиссии придётся приложить определённые усилия, чтобы выровнять антироссийский фронт в Европе.

— В условиях судьбоносных боёв 2023 года любые задержки военных программ будут способствовать ускорению освобождения Украины от марионеточного киевского режима, — полагает Мендкович.

По его словам, продолжение выхода стран из состава ЕС может произойти не ранее конца 2023 года по мере усугубления экономических проблем. Европа сейчас переживает рецессию, сокращение рабочих мест, застыв в ожидании финансового кризиса.

Топ-3 стран Европы, которые хотят выйти из ЕС

Карта государств Европы и их шансы на выход из Евросоюза. Инфографика © LIFE

Политический кризис в странах ЕС стал для европейских букмекеров бизнесом. Карты планов выхода Италии, Греции и Франции из Евросоюза уже публикуют СМИ и обсуждают на различных платформах. А согласно опросам Еврокомиссии, больше всего хотят выйти из ЕС словенцы, хорваты, румыны и поляки.

Сайт Oddsсhecker определил шансы Рима уйти из Евросоюза, обозначив их 33%. Вторым потенциальным выходцем названа Греция — 16,7%. Третье место занимает Польша — 14,3%. А затем Франция — 12,5%.







Социологическое исследование Eurobarometer представило не менее шокирующие тренды европейских настроений. Страна, граждане которой надеются, что им было бы лучше вне блока, — Словения (42%). Её догоняют Хорватия (40%), Румыния (37%) и Польша (37%). Более трети (36%) итальянцев придерживаются такого же мнения.

Авторы Елена Стафеева