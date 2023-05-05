В Берлине запретили использовать флаги РФ, СССР и Украины 8 и 9 мая

В столице Германии в очередной раз запретили использование символики РФ, Украины и СССР в День Победы и накануне праздника. Об этом говорится на сайте полиции Берлина. Аналогичный запрет действовал и в прошлом году.

"Достойное воздаяние чести павшим воинам тогдашней Советской Армии, которые вместе с другими вооружёнными силами способствовали освобождению Германии и всего мира от нацистской диктатуры, находится в центре внимания этих дней", — гласит сообщение.

Как уточняется, запрет будет действовать не везде, а лишь у советских мемориалов в Трептов-парке, Тиргартене и парке Шёнхольцер-Хайде. В ведомстве пояснили, что даже на фоне продолжающейся спецоперации на Украине память и уважение к этим памятникам должны быть сохранены. В связи с этим любые попытки демонстраций и провокаций будут пресекаться.

В берлинской полиции добавили, что запрет, который будет действовать 8 и 9 мая, не затронет дипломатов и ветеранов.