В Польше снесли памятник Благодарности Красной армии
В польском Глубчице демонтировали памятник Благодарности Красной армии
Демонтаж памятника Благодарности Красной армии в польском Глубчице. Обложка © IPN / Mikołaj Bujak
В Глубчице Опольского воеводства Польши сносят памятник Благодарности Красной армии в память о 676 солдатах 1-го Украинского фронта, которые погибли в боях за город в марте 1945 года. Памятник представляет собой классический обелиск на пьедестале со ступеньками. Трансляцию с места ведёт Институт национальной памяти республики.
Для разрушения великого монумента, расположенного на пересечении улиц Складовской-Кюри и Жиромского, понадобилась специальная техника. На место также приехали директор Института национальной памяти Польши Кароль Навроцкий и представители властей республики.
Ранее Лайф рассказывал, что в Киеве демонтировали памятник советскому истребителю МиГ-19. Монумент продержался на территории школы № 5 в Печерском районе украинской столицы почти 30 лет. Его установили ещё в 1986 году.