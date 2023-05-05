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5 мая, 09:54

В Польше снесли памятник Благодарности Красной армии

В польском Глубчице демонтировали памятник Благодарности Красной армии

<p>Демонтаж памятника Благодарности Красной армии в польском Глубчице. Обложка © <a href="https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/184366,Demontaz-sowieckiego-obiektu-propagandowego-wdziecznosci-Armii-Czerwonej-w-Glubc.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">IPN</a> / Mikołaj Bujak</p>

Демонтаж памятника Благодарности Красной армии в польском Глубчице. Обложка © IPN / Mikołaj Bujak

В Глубчице Опольского воеводства Польши сносят памятник Благодарности Красной армии в память о 676 солдатах 1-го Украинского фронта, которые погибли в боях за город в марте 1945 года. Памятник представляет собой классический обелиск на пьедестале со ступеньками. Трансляцию с места ведёт Институт национальной памяти республики.

  • В Глубчице Опольского воеводства Польши демонтировали памятник Благодарности Красной армии. Фото © IPN / Mikołaj Bujak
    В Глубчице Опольского воеводства Польши демонтировали памятник Благодарности Красной армии. Фото © IPN / Mikołaj Bujak
  • В Глубчице Опольского воеводства Польши демонтировали памятник Благодарности Красной армии. Фото © IPN / Mikołaj Bujak
    В Глубчице Опольского воеводства Польши демонтировали памятник Благодарности Красной армии. Фото © IPN / Mikołaj Bujak
  • В Глубчице Опольского воеводства Польши демонтировали памятник Благодарности Красной армии. Фото © IPN / Mikołaj Bujak
    В Глубчице Опольского воеводства Польши демонтировали памятник Благодарности Красной армии. Фото © IPN / Mikołaj Bujak

В Глубчице Опольского воеводства Польши демонтировали памятник Благодарности Красной армии. Фото © IPN / Mikołaj Bujak

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Для разрушения великого монумента, расположенного на пересечении улиц Складовской-Кюри и Жиромского, понадобилась специальная техника. На место также приехали директор Института национальной памяти Польши Кароль Навроцкий и представители властей республики.

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Николь Вербер
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