В Глубчице Опольского воеводства Польши сносят памятник Благодарности Красной армии в память о 676 солдатах 1-го Украинского фронта, которые погибли в боях за город в марте 1945 года. Памятник представляет собой классический обелиск на пьедестале со ступеньками. Трансляцию с места ведёт Институт национальной памяти республики.







Для разрушения великого монумента, расположенного на пересечении улиц Складовской-Кюри и Жиромского, понадобилась специальная техника. На место также приехали директор Института национальной памяти Польши Кароль Навроцкий и представители властей республики.